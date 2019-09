Akkora volt a pusztítás, hogy humanitárius válság fenyeget a Bahamákon - videók

A vihar a Bahama-szigetek 29 lakott szigetének csaknem mindegyikén végigsöpört, de elsősorban az északi területeket sújtotta, ahol még ötös erősségű hurrikánként csapott le a vidékre.

A Great Abaco-sziget egy része teljesen víz alá került, míg a Nagy-Bahama-szigeten lévő Freeport városát és a New Providence szigetén található fővárost, Nassaut összedőlt házak romjai, törmelékek, utcákon heverő kicsavart fák és elárasztott utcák jellemzik. Nassau nemzetközi repülőtere szintén vízben áll.

Y no ha impactado todavia la pared del huracan Dorian en Abaco - Bahamas pic.twitter.com/mmTuOHdMKz

Abaco Bahamas woke up to this #HurricaneDorian2019 pic.twitter.com/o15Yf6EJMU