Elképesztő erdőirtás az új repülőtér kedvéért Nepálban

A tüntetők eltorlaszolták a nepáli légügyi hatóság és az erdészeti minisztérium bejáratát, követelve, hogy más helyszínt keressenek a tervezett repülőtérnek. Nepál második nemzetközi repülőterét az ország délkeleti részén fekvő Nijgadhban, a fővárostól, Katmandutól 80 kilométerre tervezik felépíteni.

A természetvédők szerint a tervezett repülőtér "ökológiai katasztrófát" jelent, mert vadon élő állatoknak életteret adó erdőket irtanak ki miatta.

Nijgadh airport in #Nepal is being constructed by chopping down millions of trees. It should not be made at the Cost of 24 Lacs Tree. Let's look for alternatives ensuring for both development and conservation. #save24lakhstreesinnijgadh #saveforestsofnepal @AmulyaSir pic.twitter.com/lx9Wh8oqGi