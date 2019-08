Újabb hírek a kukoricaföldön landolt utasszállítóról - fotók, videó a fedélzetről

Az incidens miatt 23 sérültet, köztük öt gyereket kórházba kellett szállítani. Egy 69 éves asszony kivételével, ambuláns kezelés után, mindannyiukat elengedték. A baleset következtében összesen 55 ember, köztük 17 gyerek igényelt orvosi ellátást.

A Ural Airlines Airbus A321 makes emergency landing in a corn field after birds struck both engines shortly after takeoff from Zhukovsky airport. No fatalities reported, 10 passengers were injured. https://t.co/DcW24EYmXl pic.twitter.com/zw86efWvJH — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 2019. augusztus 15.

Az U6178-as járat az orosz fővárosból Szimferopolba, a Krím félszigetre tartott, fedélzetén 234 utassal - köztük 41 gyerekkel - és személyzettel, amikor röviddel a felszállás után madárrajba ütközött. Az Airbus 321-es egyik hajtóműve kigyulladt.

A gép kikapcsolt hajtóművekkel és behúzott futóművel landolt egy kukoricaföldön a Moszkvától északkeletre lévő Zsukovszkij Nemzetközi Repülőtér közelében. Az utasok vészcsúszdán hagyták el a fedélzetet.

Szakértők a balesettel kapcsolatban kiemelték a gépet teli üzemanyagtartállyal leszállító pilóták - a 41 éves Damir Juszupov és a 23 éves Georgij Muerzin -, valamint az utasokat mentő személyzet magatartásának szakszerűségét. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hősöknek nevezte a pilótákat, és kilátásba helyezte, hogy állami kitüntetésben részesítik őket.

Ural Airlines A321 (VQ-BOZ) made an off-airport emergency landing in a cornfield after both engines ingested birds shortly after take-off at Moscow-Zhukovsky Airport (UUBW), Russia. There are some injuries among 234 people on flight #U6178 to Simferopol. https://t.co/BQY7NVXDYQ pic.twitter.com/kAPZgYmC2g — JACDEC (@JacdecNew) 2019. augusztus 15.

Az incidens annak ellenére vezető hír maradt az orosz médiában, hogy senki nem halt meg, mert az oroszországi légi közlekedésben az elmúlt években több halálos végű szerencsétlenség következett be.

A történtek okainak kivizsgálására vizsgálat indult. Az első feltételezések szerint a baleset oka a zsukovszkiji reptér madárriasztó berendezésének alacsony hatékonysága lehetett.

Passenger video captures moment a Ural Airlines A321 makes emergency landing in a corn field following a bird strike on both engines during takeoff from Zhukovsky airport (Video:bazabazon). https://t.co/DcW24EYmXl pic.twitter.com/fEpufQbTuu — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 2019. augusztus 15.

Nyitókép: Twitter/Breaking Aviation News