Késes támadás Sydneyben - videó

Gavin Wood felügyelő a Sydney Morning Herald című napilapnak úgy nyilatkozott, hogy egy nőt szállítottak kórházba, az állapota stabil. A támadás után hírügynökségek eltérő értesüléseket közöltek az áldozatok számáról: az AFP francia hírügynökség szerint a támadó - akinél konyhakés volt - a nőn kívül mást nem sebesített meg, a Hszinhua kínai és az EFE spanyol hírügynökség több sebesültről adott hírt. A Sky News helyszíni tudósítója szerint egyelőre nem tudni az áldozatok számát.

Some random dude started stabbing people right outside my office in #Wynyard and a group of people held him down. Be careful folks, also avoid CBD KingSt and Clarence if you can there is police blocking those streets #Sydney #CBD #freak #Stabbing pic.twitter.com/2SAdtw7ZRa