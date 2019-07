Videón a brit tanker iráni lerohanása

Az iráni Fars hírügynökség tette közzé a felvételt arról, ahogyan a forradalmi gárda kommandósai megszállják a brit tankert a Hormuzi szorosban. Az iráni hajók körbevették a tankert, miközben a maszkos egyenruhások helikopterről ereszkedtek a fedélzetre.

Iran's Fars news agency (affiliated to IRGC) posts video it says shows seizure of #StenaImpero in #StraitOfHormuz pic.twitter.com/Q0VfevB1M1