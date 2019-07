London ellenséges lépést emleget, de nem vizsgál katonai opciókat

Penny Mordaunt brit védelmi miniszter szerint Omán területi vizein haladt a Stena Impero nevű brit tartályhajó, amikor az iráni Forradalmi Gárda lefoglalta. Jeremy Hunt külügyminiszter szombaton telefonon beszélt iráni hivatali partnerével, mélységes csalódottságának hangot adva a történtek miatt.

Penny Mordaunt a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy a brit kormány ellenséges cselekedetnek tekinti a hajó lefoglalását.

Defence secretary Penny Mordaunt has told Sky News the UK-registered oil tanker seized by Iran was intercepted in Omani waters and has described the incident as a "hostile act"

A miniszter cáfolta azt a szombati iráni bejelentést, amely szerint a Stena Impero összeütközött volna egy iráni halászhajóval, majd a halászhajó vészjelzéseit figyelmen kívül hagyva folytatta útját, és ezért kellett feltartóztatni. Mordaunt szerint ez az iráni állítás nem felel meg a valóságnak.

A brit védelmi miniszter cáfolta azokat az értesüléseket is, amelyek szerint a brit királyi haditengerészet egyik fregattja, a Montrose alig tízpercnyire volt a helyszíntől, amikor az irániak elfoglalták a brit tartályhajót. A Montrose valójában egyórányira járt az incidens helyszínétől, és ezért nem tudott akcióba lépni a Stena Impero védelmében - mondta.

A Montrose a múlt héten sikerrel megakadályozta egy másik brit tartályhajó, a British Heritage elfoglalását.

Ezt a hajót is az iráni Forradalmi Gárda őrnaszádjai próbálták megállítani a Hormuzi-szorosban, a Montrose azonban a tartályhajó és a naszádok közé állt és távozásra szólította fel az iráni hajókat, amelyek vissza is vonultak.

A brit védelmi minisztérium a minap a legmagasabb, "kritikus" szintre emelte a brit kereskedelmi hajózás fenyegetettségére vonatkozó, az iráni partokhoz közeli térségre érvényes figyelmeztetését, szombaton pedig arra intette a brit kereskedelmi hajókat, hogy egyelőre maradjanak távol a Hormuzi-szorostól.

A térség felé tart egy újabb brit hadihajó, a Duncan nevű romboló, hogy erősítse a brit védelmi kapacitást a stratégiai fontosságú hajózási útvonalon.

Szombaton a brit külügyminisztériumba kérették Irán londoni nagykövetségének ügyvivőjét, hogy adjon magyarázatot a Stena Impero elfoglalására.

Ezzel egy időben ismét összehívták a brit kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA), amely péntek éjjel kétszer is ülésezett.

Jeremy Hunt brit külügyminiszter szombat délután telefonon beszélt Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszterrel.

Twitter-bejegyzésében Hunt közölte: a telefonbeszélgetésben kifejezésre juttatta "rendkívüli csalódottságát", mivel Zaríf egy hete még arról biztosította őt, hogy Irán a térségi feszültség enyhítésében érdekelt, ám most ezzel éppen ellentétes magatartást tanúsít.

Just spoke 2 Iranian FM Zarif &expressed extreme disappointment that having assured me last Sat Iran wanted 2 deescalate situation they have behaved in the opposite way.This has 2 be about actions not words if we are to find a way through.British shipping must & will be protected