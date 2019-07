Brutális ragadozóra bukkantak az amerikai nagyváros kellős közepén

Egy nagyjából másfél méteres aligátort vettek észre Chicago egyik legnépszerűbb parkjának tavában. A helyi rendőrség szóvivője, Anthony Guglielmi kedden elmondta, hogy a nyomozók kimentek a város nyugati részében elterülő Humboldt Park Lagúna nevű tavához és megerősítették a közösségi médiában felröppent híreket a szokatlan lakóról.

A viewer named Rencie Horst-Ruiz sent us these photos of an apparent alligator in Humboldt Park this AM #Chicago pic.twitter.com/uW866EYX6R