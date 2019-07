Angela Merkel ismét a remegéséről beszélt

Angela Merkel német kancellár Németország támogatását ígérte a skandináv ország EU-elnökségéhez Antti Rinne finn kormányfő szerdai berlini látogatásán. "Az új miniszterelnöknek egyből a közepébe kell vágnia, és nem csupán országát kell kormányoznia, hanem az európai kérdéseket is meg kell oldania" - mondta el Merkel a kancellári hivatalban szerdán.

Rinne fogadásakor, a katonai tiszteletadás idején a német kancellár ismét egész testében remegni kezdett - három héten belül ez volt a harmadik ilyen eset. Később Merkel mindenkit megnyugtatott arról, hogy jól van, nincs ok az aggodalomra és továbbra is munkaképesnek tartja magát. A kancellár az első alkalommal a hőségre és kiszáradásra panaszkodott, másodjára pszichológiai okokra hivatkozott, ahogyan ezúttal is pszichológiai okot jelölt meg a remegés kiváltójaként.

Július 1-jétől hat hónapig Finnország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, az észak-európai ország Romániától vette át, majd januárban Horvátországnak adja tovább a tisztséget.

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer