Botrányos kezdés az Európai Parlamentben

Távozó elnökként Antonio Tajani vezette le a rövid alakuló ülést, amely az Európai Unió himnuszának a meghallgatásával kezdődött. Amint az Örömóda felcsendült, a brit Brexit Párt képviselői hátat fordítottak a pulpitusnak, egyes euroszkeptikus politikusok pedig ülve maradtak.

Brexit Party MEPs turn their backs in European Anthem at opening session of European Parliament pic.twitter.com/M1J5rdzb8e

A brit liberális demokraták "Stop Brexit" feliratú pólókban vonultak be az ülésterembe.

Meanwhile the Lib Dems have sent out a message to our EU mates and it's a corker - #EuropeanParliament pic.twitter.com/q9pERVUSAW