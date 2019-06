A forgószél az észak-rajna-vesztfáliai Langenberg környékén csapott le, ahol heves vihar tombolt az éjjel. A romba döntött, körülbelül 8x12 méteres sátor több embert maga alá temetett. Mind a 12 sérültet kórházba kellett vinni. Egyikük állapota súlyos.

A rendőrség közlése szerint a sörsátor egy focis rendezvény részeként állították fel, és amikor este nyolckor heves esővel megérkezett a vihar, hirtelen kialakult a forgószél, ami felkapta majd a földre dobta a sátrat.

Előző nap is kialakult forgószél, akkor Bocholtnál állított fejre autókat és tett tönkre több lakást.

Multiple homes were damaged and a car was flipped upsed down, after a nighttime tornado tore through Bocholt, Germany, on Wednesday. https://t.co/7kZ6WLtFO7 pic.twitter.com/zv44ZHLxMO