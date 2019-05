Gyakorlatilag betiltották az abortuszt egy amerikai államban

A törvény, amelyet kedden fogadott el a déli tagállam szenátusa - más, az abortuszt erőteljesen korlátozó tagállamok törvényeitől eltérően nem a magzat első szívdobbanásától - nagyjából a terhesség 6. hetétől -, hanem már a fogantatástól tiltja az abortuszt, és csak akkor engedélyezi a terhesség megszakítását, ha az anya élete veszélyben van vagy egészsége nagyon súlyosan károsodhat.

Kay Ivey kormányzó a törvény aláírása után közleményt adott ki. Ebben leszögezte: "sok támogatója számára ez a törvény ékes bizonyíték arra, hogy az alabamaiak mélyen hisznek abban, minden élet értékes és minden élet megszentelt ajándék Istentől".

Today, I signed into law the Alabama Human Life Protection Act. To the bill’s many supporters, this legislation stands as a powerful testament to Alabamians’ deeply held belief that every life is precious & that every life is a sacred gift from God. https://t.co/DwKJyAjSs8 pic.twitter.com/PIUQip6nmw