Újabb vetélytársat kap Donald Trump

Bejelentette indulását a 2020-ban esedékes amerikai elnökválasztáson Joe Biden korábbi alelnök csütörtökön. Az előző elnök, Barack Obama egykori "helyettese" a YouTube-ra és más közösségi médiára feltett videón keresztül hozta nyilvánosságra indulási szándékát. Első nyilvános szereplése demokrata elnökjelölt-aspiránsként várhatóan hétfőn lesz, a Pennsylvania állambeli Pittsburghben.

A mostani lesz a harmadik elnökválasztás, amelyen a 76 éves Biden versenybe száll, korábban 1988-ban és 2008-ban próbálkozott.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3