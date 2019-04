Házon belüli kihívója akadt Donald Trumpnak az elnökválasztásra

A 73 éves republikánus politikus közleményben tudatta, hogy indulni szándékozik pártja jelöltségéért. Mint fogalmazott, azért, hogy "megőrizzük azt, ami Amerikát naggyá tette".

"Ideje, hogy visszatérjünk Lincoln elveihez: az egyenlőséghez, a méltósághoz és a mindenki számára biztosított lehetőséghez"- írta a közleményben a volt kormányzó, aki Donald Trump nevét meg sem említette. A jelenlegi helyzetért "a nagy politikai viszálykodást" és a "bármi áron győzni akarást" okolta, és mindezért mindkét pártot felelőssé tette.

"Jake, I'm announcing that I'm running for President... as a Republican against the President in 2020."



Former Gov. Bill Weld officially announces he is challenging President Trump for the GOP nomination. https://t.co/Q5z30Qjw8o pic.twitter.com/QBSwtdxPUx