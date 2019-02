Szexuális visszaélésekről tartanak konferenciát a Vatikánban

Történelmet írt Ferenc Pápa tavaly augusztusban, amikor katolikus egyházfőként először beszélt nyíltan az egyházban tapasztalt szexuális visszaélésekről. Ezzel egy olyan folyamatot indított el, amely a nemi erkölcs elleni bűncselekmények felderítését és megelőzését tűzte célul a katolikus egyház globális építményében. E törekvések kicsúcsosodásaként is értelmezhető a csúcstalálkozó, amelyre mintegy 190 résztvevőt várnak az egyház 114 püspöki konferenciájából, valamint női és férfi szerzetesrendjeiből.

Bár Ferenc pápa zéró toleranciát hirdetett a szexuális visszaélések ellen, a konferenica előtt egyetlen nappal kijelentette: a mai világban „divatossá vált az egyház rágalmakkal történő elpusztítása.”

„Nem élheted le az életed az egyházzal szembeni folyamatos vádaskodásban!

Kit is neveznek a Bibliában a Nagy Vádaskodóként? Az ördögöt! És azok, akik vádaskodással töltik életüket, azok az ördög barátai és rokonai. A hibákat jelenteni kell annak érdekében, hogy kezelni tudjuk őket” – fogalmazott Ferenc pápa.

A három és fél napos püspöki találkozó első napja a Felelősség, a második a Számvetés, a harmadik az Átláthatóság címet kapta. A nyitónap közös imával kezdődik, majd videót vetítenek a visszaélések áldozatainak tanúvallomásairól.

Szombat este a tanácskozás résztvevői bűnbánó liturgián vesznek részt,

amelyen Naame afrikai püspök mond homíliát, és egy volt áldozat is felszólal. A püspöki tanácskozás vasárnap a Szent Péter-bazilikában bemutatott misével zárul, amelyet az ausztráliai püspöki konferencia vezetője mutat be, és amelyen Ferenc pápa is beszédet mond.

A történelmi jelentőségű találkozót mindazonáltal világszerte számos kritika érte: civil szervezetek szerint ugyanis a konferencia elkésett, és képtelen kielégítő választ nyújtani a szexuális visszaélések globális problémájára.

