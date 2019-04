Ámokfutásra készült egy német diák

A flensburgi rendőrkapitányság közleménye szerint a 17 éves fiatalembernél több kést találtak, és a nyomozás első megállapításai alapján "konkretizálódott a gyanú ellene".

Mint írták, előző este ismertté vált egy online üzenetváltás, amelyben egy személy közölte, hogy meg akar ölni több embert szerdán az iskolában. Ezért a tanítás kezdete előtt ellenőrzést tartottak az iskola bejáratánál.

