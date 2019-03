Pusztító vihar csapott le Németországra

Az Eberhard nevű front heves esőzéssel és óránkénti 110-120 kilométeres sebességű széllökésekkel csapott le az országra. A Deutsche Bahn vasúttársaság valamennyi járatát, a távolsági, a helyközi és a teherszállító vonatokat is leállította a legnépesebb tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, mert a rendkívüli időjárás miatt nem lehet garantálni a közlekedés biztonságát, és számos vasútszakasz járhatatlanná vált a vágányokra dőlt fák és leszakadt villamos vezetékek miatt.

A térség több további tartományában akadozik a vasúti közlekedés, és a vihar miatt a légi és a közúti közlekedésben is fennakadások keletkeztek.

A vihar sokhelyütt megrongálta épületek tetőszerkezetét, kicsavart fákat, ledöntött közlekedési táblákat, leszakította állványzatok borítását.

After the storm in #Dortmund. pic.twitter.com/WQvVqaQIKH