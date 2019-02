„Lényegi előrehaladás” történt az Egyesült Államok és Kína között – csúcstalálkozót tarthatnak

"Lényegi előrehaladás történt a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalásainkon strukturális kérdésekben, beleértve a szellemi tulajdon védelmét, a technológiai transzfer, a mezőgazdaság, a szolgáltatások és a valuta ügyét, valamint más kérdéseket is" - írta Twitter-bejegyzésében az amerikai elnök.

Trump kijelentette:

ha "további előrehaladás" történik az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokon, újabb csúcstalálkozót tart Hszi Csin-ping kínai elnökkel

a floridai Mar-a-Lago villájában.

Az elnök azután jelentette be döntését, hogy Washingtonban véget ért az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások újabb fordulója. Az amerikai kormány megállapodás híján március elsejétől 10 százalékról 25 százalékra emelte volna a vámokat. A tárgyalásokon Peking felajánlotta, hogy több amerikai mezőgazdasági terméket, energiahordozót és szolgáltatást vásárol, és megkönnyíti az amerikai cégeknek a befektetést és pénzügyi szolgáltatások igénybe vételét Kínában. A The Wall Street Journal amerikai lap értesülései szerint a kínai tárgyalófél ígéretet tett a szellemi tulajdon hatékonyabb védelmére is.

Twitter-bejegyzéseiben Donald Trump nem ejtett szót az elhalasztott vámemelés új határidejéről.

Nyitókép: ROMAN PILIPEJ