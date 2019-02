Az amerikai elnök a kanadai nagykövetet küldené az ENSZ-be

Donald Trump amerikai elnök a várakozásoknak megfelelően Kelly Craftot, az Egyesült Államok jelenlegi kanadai nagykövetét jelölte ENSZ-nagykövetnek.

"Kelly különlegesen jó munkát végzett nemzetünk képviseletében ,és nincs kétségem afelől, hogy vezetésével országunkat a legkiválóbb módon képviseli majd" - közölte Twitter-bejegyzésében péntek este Donald Trump.

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations....

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!