Ismert rappert toloncolhatnak ki az Egyesült Államokból

A vasárnap letartóztatott 21 Savage ismert atlantai rapper 12 évesen Nagy-Britanniából érkezett 2005-ben Atlantába, de vízuma egy éven belül lejárt és azóta nem hosszabbította meg. Eredeti nevén Shayaa Bin Abraham-Joseph a 21 Savage művésznevet felvéve vált ismert előadóvá.

ICE arrests rapper 21 Savage, alleging he was born in England and has been in the US illegally since 2006. The Grammy nominee has long said he's from Atlanta. https://t.co/UkbuyqAzCd pic.twitter.com/hvunAzMLnA