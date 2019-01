Magyarics Tamás: a britek bármikor visszavonhatják a kilépési dokumentumot

A fél világot az a kérdés tartja most lázban, mennyi időbe telhet most Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból. Ennek egyik oka az, hogy ha nem történik meg a távozás májusig, vagyis az EP-választásokig, az komoly gondot okozhat az EU vezető intézményeinek működésében, nem mellesleg egy olyan Nagy-Britanniában is EP-választásokat kellene tartani, ahol már a tagság megszűnése szinte ténykérdés.

Az InfoRádió Aréna című műsorában nyilatkozó Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, egyetemi tanár szerint való igaz, a britek elvileg halasztás esetén tényleg szavazhatnának májusban, holott a következő ciklussal a britek már nem számoltak EU-tagként.

"Az egész azért érdekes, mert

a britek elvileg bármikor visszavonhatják a kilépési dokumentumot. Ekkor viszont minden borulna az Európai Unió részéről, hisz az ország az EU második legnagyobb gazdasága, egy szinten a franciákéval, és biztonságpolitikailag is komoly súlya van"

- említette az ELTE egyetemi tanára.

Érdekesnek tartaná, ha az új EP-ben ott ülnének az "inkább euroszkeptikus" brit képviselők, de azt valószínűsíti, hogy ha ez így történik majd, az a britek erősödését hozhatná.

Leszögezte: a brit belpolitikában az igazi törésvonal a brexit tárgyában nem pártok mentén húzódik meg.

"A konzervatívoknál 2:1 arányban vannak a távozás mellett, de a Munkáspártban is igen sokan vannak a távozás mellett. Ezért

nem nagyon valószínű, hogy bármelyik párt komolyan profitálni tudna a folyamatból."

Magyarics szerint inkább az országon belüli térségek, társadalmi csoportok közötti konfliktus a bent maradásról, illetve a kilépésről zajló vita.

Nyitókép: MTI/AP/Tim Ireland