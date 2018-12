Brüsszeli csúcs: maradnak a Moszkva elleni szankciók

Az Európai Unió újabb fél évvel meghosszabbította az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági büntetőintézkedéseket.

miután Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök tájékoztatást nyújtott a normandiai négyek, Oroszország. Ukrajna, Németország és Franciaország által 2015 februárjában tető alá hozottminszki megállapodások végrehajtásának állásáról.

A szankciókat az EU az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedésekre válaszul vezette be 2014 júliusában, eredetileg egyéves időtartamra, majd 2014 szeptemberében megerősítette azokat. A korlátozó intézkedések a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatra, valamint a kettős felhasználású termékek területére irányulnak.

A meghosszabbított gazdasági szankciók egyebek mellett fegyverkiviteli és -behozatali tilalomra, a kettős felhasználású termékek katonai célokra vagy oroszországi katonai végfelhasználók részére történő kivitelére terjed ki, továbbá korlátozza Oroszország hozzáférését a kőolajtermeléshez és -feltáráshoz felhasználható egyes érzékeny technológiákhoz és szolgáltatásokhoz.

