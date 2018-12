Deutsch Tamás: "ámokfutásszerű őrület" a migránsvízum ügyében

A politikus a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában emlékeztetett, hogy az EP tárgyalt a migránsvízum bevezetéséről szóló előterjesztésről, ami a végszavazásnál nem kapta meg a szükséges többséget. Az ügynek le kellett volna kerülnie napirendről, de a "demokrácia legalapvetőbb szabályait megerőszakolva" a szocialista, kommunista, zöld és liberális képviselők nyomására a már leszavazott előterjesztés visszakerült az EP illetékes bizottsága elé - fejtette ki a politikus. A testület többsége az előterjesztést elfogadta, így az indítvány újra vissza fog kerülni az EP decemberi plenáris ülésére - jelezte.

Több mint visszatetsző az a képmutatás, ahogy a demokrácia szabályaihoz az európai balliberális képviselők viszonyulnak - jelentette ki Deutsch Tamás.

A politikus kifejtette: a migránsvízum bevezetése azt jelentené, hogy azok, akik az Európai Unióba szeretnének jönni, hazájuk európai uniós képviseletén, illetve bármelyik európai uniós ország képviseletén kaphatnának egyszeri beutazásra jogosító vízumot anélkül, hogy a menedékkérelmi igény megalapozottságát vizsgálnák vagy bármilyen biztonsági ellenőrzésen átmennének. Így érkeznének az Európai Unió területére és itt indulna el a menedékkérelem elbírálása.

Ez azt jelenti, hogy milliós-tízmilliós nagyságrendben az Európai Unióba beengednék az illegális bevándorlási szándékkal érkezőket, ahelyett, hogy megvédenék az unió külső határait. Ez olyan biztonsági kockázatot jelent több mint 500 millió európai polgár számára, amire nehéz szavakat találni, ezt az "ámokfutásszerű őrületet" akarják az EP bevándorláspárti többségéhez tartozó politikusok, politikai erők áterőltetni - fejtette ki.

Deutsch Tamás a műsorban

elképesztőnek nevezte, hogy Brüsszel "hallgat" a migránskártyák ügyében.

A politikus kifejtette: az Európai Bizottság előszeretettel "csuklóztatja" jogállamisági kérdésekben elsősorban a közép-európai országokat, ugyanakkor a saját működésére vonatkozó egyértelmű szabályokat figyelmen kívül hagyja.

Példaként elmondta: minden európai parlamenti képviselő havonta egyszer nyújthat be sürgősségi írásbeli kérdést, amire három héten belül az Európai Bizottság elnökének vagy tagjainak válaszolniuk kell. Dimitrisz Avramopulosz migrációs kérdésekért felelős uniós biztos "elszabadult hajóágyúszerű" működéséről már több mint három hónappal ezelőtt nyújtott be sürgősséggel írásbeli kérdést, és azóta sem kapott választ az Európai Bizottságtól - fogalmazott Deutsch Tamás. Hozzátette: a migránskártyával kapcsolatban öt hete adta be kérdését, de a bizottság hallgat az ügyben.

A politikus hangsúlyozta, az európai polgárokat joggal érdekli, ki döntött arról, hogy az európai adófizetők pénzéből anonim bankkártyákra egyelőre nem tudható mértékű, de millió-tízmillió eurós összegű pénzeket utalnak, amit illegális körülmények között az Európai Unióba érkező migránsok ezrei, tízezrei, százezrei használhatnak.

