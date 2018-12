Fordulat Szlovákiában, mégsem mond le a miniszter

A szlovák külügyminiszter azzal indokolta maradását, hogy Peter Pellegrini szlovák kormányfőtől és Robert Ficótól, a legerősebb szlovák kormánypárt, az Irány (Smer-SD) elnökétől,

"világos biztosítékokat kapott" arra vonatkozóan, hogy a szlovák külpolitika irányvonala a jövőben is alapvetően változatlan marad.

Ezt Peter Pellegrini már szerdán egyértelműsítette, mondván, hogy "Pozsony politikai irányultsága világos, európai és euroatlanti."

Lajcák - aki szeptemberig az ENSZ-közgyűlés elnöki tisztét is betöltötte - azután adta be lemondását, hogy a pozsonyi törvényhozás a múlt héten nagy többséggel fogadta el az ENSZ globális migrációs egyezményét elutasító határozatát. Ebben felszólították a kormányt, hogy lépjen ki a migrációs csomag elfogadási folyamatából, és utasítsa el azt. A határozatban kimondták: az ENSZ migrációs egyezménye egy olyan ellentmondásos dokumentum, amely nincs összhangban Szlovákia jelenlegi biztonsági és migrációs politikájával. Szerdán a pozsonyi kormányülés után azt is bejelentették: Szlovákiát senki sem fogja képviselni a decemberi marrákesi találkozón, amelyen várhatólag jóváhagyják az ENSZ globális migrációs egyezményét.

Lajcák a múltban többször is megvédte a migrációs egyezményt, és azt is bejelentette: nem marad posztján, ha Szlovákiát senki sem képviseli Marrákesben. Most közzétett nyilatkozatában ellenben azt állította: nem a migrációs egyezmény elutasítása miatt mondott le, hanem azért, mert nem értett egyet azzal a döntéssel, hogy Szlovákia ne képviseltesse magát a "tárgyalóasztalnál."

Nyitókép: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi