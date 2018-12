Durvul a francia helyzet, és egy új csoport is aktivizálta magát

"Nyugalomra intünk, a közjavak és a rendőri erők tiszteletben tartására, nem szólítjuk fel a franciákat arra, hogy csatlakozzanak azokhoz a megmozdulásokhoz, amelyek szombaton lesznek Párizsban" - mondta Benjamin Cauchy, a sárgamellényes mozgalom toulouse-i szóvivője.

- tette hozzá. "Politikai, adóügyi és szociális áramütésre számítunk a kormánytól. Azt szeretnék, ha a franciák életszínvonala javulna és méltó életet élhetnének" - hangsúlyozta a mérsékelt tüntető.

"Több ízben megpróbáltunk - a társaink fenyegetései ellenére - konzultálni a politikai vezetőkkel, ünnepélyesen megkértük a köztársasági elnököt, hogy fogadjon minket, megkértük a miniszterelnököt is. Mostanig semmi válasz. Olyannyira elfajult a helyzet, hogy a köztársasági elnök számára egyetlen megoldás, hogy káoszba taszítja az országot" - fogalmazott a sárgamellényes szóvivő.

Sajtótájékoztatót tartott Párizs főpolgármestere, Anne Hidalgo is, aki "óvatosságra, nyugalomra és a hidegvérük megőrzésére" kérte a fővárosiakat. Jelezte, hogy Párizsban lesz egy válságstáb, és onnan fogja követni az eseményeket a párizsi prefektussal együtt. A közterület-felügyelet munkatársai egyébként több mint kétezer köztéri elemet, padokat, oszlopokat felszedtek, hogy a rendbontók ne használhassák azokat fegyverként a rendőrökkel szemben, illetve barikádok építéséhez.

??In Addition to the thousands of police deployed, a dozen armoured wheeled vehicles of the gendarmerie (VBRG) will be used in #Paris to face the risk of violences during the 4rd day of #YellowVests mobilisation on December 8



?Arnaud Journois / POOL / AFP pic.twitter.com/cK0Zilov7C