Új fejlemények a Hasogdzsi-ügyben

Cetin tudomása szerint Gina Haspel, az amerikai Központ Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója meghallgatta, és magával vitte a felvételeket Washingtonba.

Az első hétperces felvétel Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusának földszintjén, a konzuli osztály fogadótermében készült. Ide ment be október 2-án Hasogdzsi, itt fogadta őt a "kivégző csoport" négy tagja, aki aznap érkezett Rijádból. Egyikük megfogta az újságíró kezét, aki erre éles hangon rendre utasította. "Engedje el a kezemet. Mit csinál?" - mondta.

A felvétel további részén az hallható, amint Hasogdzsi indulatosan vitatkozik ezekkel az emberekkel.

Cetin szerint a második, négyperces felvétel a fogadóterem melletti szolgálati helyiségben készült. Ezen az újságírón kívül hét ember hangja hallható, szóbeli sértegetések, verekedésről és bántalmazásról árulkodó hangok hallatszanak rajta.

A nyomozók a felvételen hallható emberek közül hatnak a hangját azonosították, a hetedik személyazonossága továbbra sem ismert.

A szobában, ahol a dulakodás és a bántalmazás folyt, a Hasogdzsit fogadó négy szaúdin kívül szintén ott tartózkodott Maher Abdel Azíz Mutreb, Mohammad bin Szalmán trónörökös volt testőre, akit a "kivégző csoport" koordinátorának tartanak. A nyomozók neki tulajdonítják a felvételen hallható kijelentést: "Áruló, felelni fogsz".

A helyiségben tartózkodott Mohammed Ibrahim el-Otaibi, Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulja is. A megfigyelő szerint az erő alkalmazása miatt az újságíró nem tudott a lábán megállni. A nyomozók nem tudják, mi történt ezután, mert a főkonzulátus földszintjén csaknem két órán át nem készült hangfelvétel, amit a szaúdiak által bekapcsolt különleges hangtompító berendezéseknek tulajdonítanak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy Hasogdzsi érkezése előtt kikapcsolták az épületen belül lévő mind a 19 videokamerát.

A török nyomozók megállapították, hogy

az első emeleti védett szobából 19 alkalommal telefonáltak Szaúd-Arábiába.

Az első hívás Hasogdzsi érkezése után 13 perccel történt. Négyszer Szaúd al-Katani, a trónörökös tanácsadója telefonált. Hasogdzsi meggyilkolásának közvetlen időpontjára vonatkozóan a török nyomozóknak nem áll a rendelkezésükre hangfelvétel - közölte Cetiner Cetin.

A megfigyelő szerint az újságíró meggyilkolása után a szaúdiak úgy döntöttek, hogy az áldozat ruháiba a csapat egyik tagját, az 57 éves Musztafa al-Mudeini mérnököt öltöztetik. A mérnök állítólag vonakodott magára venni "annak az embernek a ruháit, akit húsz perccel korábban megöltek", és panaszkodott, hogy Hasogdzsi cipője szorítja, ezért megengedték neki, hogy futócipőt vegyen fel. A szaúdi férfi kiment a főkonzulátus épületéből, gyalog végigment négy utcán, majd taxiba ült és az isztambuli óvárosba, a Kék mecset negyedbe hajtatott, ahol visszavette a saját ruháit, és visszatért a főkonzulátusra.

Ezalatt a "kivégző csoport" bőröndökkel elhagyta a főkonzulátust, és egy fekete mikrobusszal átment a főkonzulnak a közelben lévő rezidenciájára. Negyvenhat perccel később megérkezett Otaibi is, aki a következő három napban nem hagyta el a rezidenciát, majd ezután sietve elutazott Isztambulból.

A szaúdi rendszert bíráló Dzsamál Hasogdzsinak október 2-án veszett nyoma országa isztambuli főkonzulátusán, ahová a török menyasszonyával szükséges házasságkötéséhez szükséges iratokért ment. A szaúdi hatóságok október 20-án bejelentették, hogy az újságíró dulakodás közben vesztette életét a főkonzulátus épületében. A nemzetközi közvélemény határozottan elítélte a bűncselekményt, és átlátható vizsgálat lefolytatására szólította fel Rijádot, Recep Tayyip Erdogan török elnök pedig kijelentette, hogy Hasogdzsi meggyilkolását gondosan megtervezték.

A szaúdi főügyészség közzétette a vizsgálat eredményét: 21 embert vettek őrizetbe, 11 ellen vádat emeltek az emberölésben való részesség miatt, ötre halálbüntetés kiszabását kérték. Mindazonáltal feltehetően az volt a terv, hogy nem megölni, hanem Rijádba akarták szállítani az újságírót. Hasogdzsi megöléséről a Rijádból érkezett szaúdi csoport vezetője döntött.

A szaúdi nyomozás megállapítása szerint a gyilkosságban közvetlenül öt ember vett részt, amit a kihallgatás során be is vallottak. A főkonzulátus épületében dulakodás kezdődött, az áldozatot megkötözték és nagy adag kábítószert fecskendeztek be neki, ami a halálát okozta. A holttestet a gyilkosság után feldarabolták, és kivitték a főkonzulátus épületéből.