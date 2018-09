Kiállt Orbán Viktor mellett

Orbán Viktor újraválasztásának örülne az Európai Néppárt vezetője - mondta 2018 márciusában Weber. „Orbán Viktor Magyarország erős miniszterelnöke, aki élénkíti az európai politikai vitákat” – vélekedett Weber. Úgy látta, hogy Orbán kritikus szelleme olyan vitákat is felhoz, amelyekre nagy szükség van unióban, ugyanakkor a magyar miniszterelnök konszenzus kialakításra is törekszik. Azt is mondta, hogy ugyan vannak pontok, amikben nem ért egyet a Fidesz álláspontjával, de ez szerinte nem is baj.