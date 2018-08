Olaszország ismét a menedékkérők szétosztására szólította fel az uniót

A menedékkérőket az olasz parti őrség Diciotti nevű hajója vette fedélzetére Málta közelében, de Málta nem fogadta be őket. A Diciotti előtt az olaszországi kikötők is zárva maradtak. Danilo Toninelli, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) olasz kormánypárt politikusa közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Olaszország ismét életeket mentett, miközben Málta "minősíthetetlen magatartást tanúsított", amiért az EU-nak szankciókkal kellene sújtania. Az olasz közlekedési és infrastrukturális minisztériumot vezető Toninelli, aki az olaszországi kikötők felett is rendelkezik, kijelentette: "az EU cselekedjen és nyissa meg kikötőit szolidaritásból, máskülönben létezése értelmetlen". Az olasz kormánypárt képviselője szerint a hajón lévő menedékkérőket ismét szét kellene osztani az EU-tagállamok között, ahogyan ez június óta már több alkalommal megtörtént, mióta az új olasz kormány megtagadja a menedékkérőket szállító hajók kikötését. Korábban Spanyolország, Franciaország, Németország is ötven-ötven embert vett át az olaszországi vizekre érkezők közül. Az EU beavatkozását sürgette Enzo Moavero Milanesi olasz külügyminiszter is.

Matteo Salvini olasz belügyminiszter szintén közösségi bejegyzéssel kapcsolódott az ügyhöz: "Európa vagy úgy dönt, komolyan segíti Olaszországot (.) vagy kénytelenek leszünk azt tenni, ami végleg megtöri az embercsempészek üzletét. Vagyis visszakísérjük líbiai kikötőbe a tengeren talált embereket."

Ezzel egy időben Michael Farrugia máltai belügyminiszter Twitteren válaszolt hangsúlyozva, hogy az olasz kormány mentésként tünteti fel a 177 migráns fedélzetre vételét, miközben ez nem számított mentési műveletnek, ezért az olasz parti őrségnek a nemzetközi konvenciók értelmében az olasz Lampedusára kell vinnie a csoportot. A Diciotti július közepén 67 embert vett át a Vos Thalassa olasz teherhajóról. Akkor Matteo Salvini olasz belügyminiszter megtagadta, hogy a menedékkérőket az olasz parti őrség hajója Olaszországban tegye partra. Végül az olasz államfő, Sergio Mattarella engedélyezte, hogy Itáliába érkezhessenek.