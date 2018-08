Valaki belógott a frankfruti repülőtérre, leállították a forgalmat

Azt írta az Independent, hogy valaki ellenőrzés nélkül átjutott egy biztonsági kapun, majd eltűnt. A repülőkbe való beszállítást leállították a terminálon és a rendőrség kiürítette a terület egy részét (az A jelűt).

Hivatalos közlés szerint a reptéren úgy vélik, egy illetéktelen személy egy gyerekkel jutott át az ellenőrzésen, és még mindig keresik őket.

Utasok azt

Evacuating my terminal in the Frankfurt Airport. Nobody's telling us anything but a bunch of Police just went in. pic.twitter.com/3Y9DdVxGg2

mondták, hogy pánik nem tört ki a kiürítés miatt, de kaotikus volt a helyzet.

Nyitókép: Twitter / Adam Miller