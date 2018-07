Szakértő: lépéselőnybe kerül az Aszad-rezsim

Akár már néhány napon belül egy újabb várost foglalhat vissza a szíriai rezsim, ami azt jelenti, hogy fokozatosan felszámolja a felkelők állásait, így

katonailag és politikai szempontból is lépéselőnybe fog kerülni az Aszad-rezsim

- mondta Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

Nem térnek vissza tömegesen a menekültek Szíriába

A hazatérő szíriai menekültek fogadására és elszállásolására egy központot hozott létre Oroszország Szíriában, ahol a külföldről visszatérőkről is volt szó, és erről a kérdésről a Trump-Putyin csúcstalálkozón is esett szó - hangsúlyozta Csicsmann László.

"Az az orosz retorika, hogy lezárult a háború az Iszlám Állam felszámolásával, és Oroszország azon van, hogy normalizálódjon a helyzet. Azt próbálják kifelé sugallni, hogy az Aszad-rezsim képes az általa elfoglalt és ellenőrzött területeken a hatalmat és a rendet fenntartani, de itt azért komoly kétségek vannak, hiszen a helyzet nem ilyen egyértelmű és egyszerű" - tette hozzá.

A Corvinus Egyetem docense szerint a határok lezárása és a folyamatos műveletek miatt nemhogy visszafelé jönnek délről az emberek, hanem továbbra is menekülnek, így nem számít a menekültek tömeges visszaérkezésére.

Oroszország menekültek fogadására szolgáló központot hozott létre Szíriában A hazatérő szíriai menekültek fogadására, szétosztására és elszállásolására szolgáló központot hozott létre Oroszország Szíriában a szíriai hatóságokkal együttműködve - jelentette be az orosz védelmi minisztérium hangsúlyozva, hogy lépésük a nemzetközi erőfeszítések keretébe illeszkedik. A moszkvai tájékoztatás szerint a menekültek ellátásán felül a központ feladata lesz a polgárháborús országnak szánt humanitárius szállítmányok megszervezése is, akárcsak a külföldről visszatérők helyzetének nyomon követése állandó lakhelyükön, s támogatásuk az egészségügyi ellátás, valamint más szociális szolgáltatások helyreállításával. "A menekültek fogadására és elhelyezésére a Szíriai Arab Köztársaság városaiban 336 500 helyet készítettek elő". Ennek keretében Damaszkusz tartományban 82 550 hely, Aleppó tartományban 134 350 hely, Homsz tartományban 64 000 hely, Hama tartományban 10 600 hely, Deir ez-Zór tartományban pedig 45 000 hely áll rendelkezésre.

Megbújó hatalmi ellentétek - színjáték az egész?

A Trump-Putyin találkozón az is elhangzott, hogy Szíriában sikeresen működnek együtt az amerikai és az orosz katonák, miközben a háttérben azért ellentétek is meghúzódnak a két nagyhatalom érdekei között.

"Azt is mondta Trump, hogy sokkal jobb az együttműködés katonai téren, mint a politikusok között, és azt láthatjuk, hogy az elmúlt hónapokban komoly konfliktusokra került sor, közvetlen összecsapások is voltak Rakka állam felszabadításának környékén, amelyek halálos áldozatokkal is jártak"- jegyezte meg a szakértő, aki szerint

nem lehet felhőtlennek nevezni a viszonyt a két nagyhatalom között.

Mint mondta, Trump mintha beletörődött volna abba a csúcstalálkozón, hogy a szíriai kérdést Oroszország fogja rendezni. Többször elhangzott utalás az iráni kérdésre is: az amerikaiak nem szeretnék, hogy Irán pozíciókat szerezzen még Szíriában, ebben van nézeteltérés Oroszország és az Egyesült Államok között.

Menekült gyermekek nem jutnak segélyhez

Mindeközben a legutóbbi dél-szíriai erőszakhullám miatt otthonából elmenekült mintegy 55 ezer gyerek nem jut segélyhez Szíria déli részén, mert nem tudják eljuttatni hozzájuk a délnyugat-szíriai el-Kuneitra tartomány és az Izrael által megszállt Golán-fennsík közötti határ közelébe - közölte csütörtökön az UNICEF.

Legalább 180 ezerre becsülik azoknak a számát, akik a Szíria déli részén dúló erőszak miatt kényszerültek elmenekülni otthonaikból, sokuk az izraeli-jordániai-szíriai hármas határ térségébe. Az UNICEF számításai szerint felük gyerek, és közülük sokan családtagjaikkal együtt továbbra is kénytelenek nélkülözni az alapvető humanitárius segélyt.

Befejeződött evakuálás két síita településen Befejeződött az evakuálás a lázadók által körülzárt Fúa és Kefraja síita településekről a kormány és a felkelők között született megállapodásnak megfelelően - közölték megfigyelők pénteken. A felek teljesítették az egyezségben foglaltakat, a távozókat szállító buszok átlépték a régió határát, ezzel egy időben pedig több száz ellenzéki foglyot szabadon engedtek. A távozókat ideiglenes menedékhelyen helyezik el az észak-szíriai Aleppó környékén lévő Dzsibrin településnél. Az evakuálás csütörtökön kezdődött, mintegy 120 busszal szállítottak el 6900 embert a két, korábban ostrom alatt álló településekről. A megállapodás a Bassár el-Aszad szíriai elnökkel szövetséges Oroszország, valamint a szíriai ellenzék támogatójának tekintett Törökország közvetítésével jött létre.

