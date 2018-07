Turistahajóra zuhant a lávakitörés, sokan megsérültek

Az első hivatalos jelentés még legalább 13 sérültről szólt. A tíz újabb sérültet nem kellett kórházba vinni, a kikötőben ellátták őket.

Az amerikai sajtójelentések lávarobbanásként írják le a történteket. A turistahajó körutazását kifejezetten a láva közelébe szervezték, hogy az érdeklődők az óceán felől csodálhassák a természeti jelenséget. A Kilauea már két hónapja folyamatosan aktív, és a vulkáni tevékenység még erősödik. Az illetékes hatóságok és a különböző szervezetek tisztségviselői ugyan folyamatosan figyelmeztetik az embereket a veszélyekre, de ennek ellenére is több utazási iroda szervez hajóutakat a tűzhányó közelébe.

Az Egyesült Államok parti őrsége biztonsági zónát jelölt meg ott, ahol a láva eléri az óceánt. Abban az övezetben egyetlen hajó sem közelítheti meg 300 méteren belül a partot. Különleges engedéllyel rendelkező hajóknak azonban lehetővé tették, hogy 50 méterre megközelíthessék azokat a pontokat, ahol a láva az óceánba ömlik.

