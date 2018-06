Ráfeküdt a Twitterre az amerikai elnök

Barátságtalan hangulatban érkezett a kanadai G7-csúcsra Donald Trump. A védővámjai miatt sok bírálatot kapott amerikai elnök a Twitteren-üzent a négyszemközti találkozók előtt.

A világ legfejlettebb országainak nem tetszik, hogy az Egyesült Államok 10-től 25 százalékig terjedő vámokkal sújtja egyes fémipari termékeiket. A Fehér Ház urának pedig az nem tetszik, hogy erre válaszintézkedéseket hoztak és megemelik bizonyos amerikai termékek vámját.

A hétvégi G7-es csúcs előtt

Justin Trudeau miniszterelnöknek azt vetette a szemére, hogy visszavágott az amerikai acél- és alumíniumvámokra, és megöli az amerikai mezőgazdaságot.

„Az EU-nak 151 milliárd dolláros kereskedelmi többlete van velünk szemben. Kanada kizárja a farmereinket. Alig várom, hogy lássam őket” – jelezte előre az amerikai elnök, a többes szám a bejegyzésében a kanadai kormányfő mellett Emmanuel Macron francia elnökre utalt.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow.