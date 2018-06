Növekszik Horvátországon a migrációs nyomás

Egyre nagyobb migrációs nyomás nehezedik Horvátországra, a rendőrök pedig nem tudják hatékonyan védeni a horvát-boszniai határt - írta a Vecernji List című horvát napilap csütörtökön.

Horvátország azt állítja, hogy ellenőrzése alatt tartja a helyzetet, akkor viszont mivel magyarázható, hogy a területén keresztül több tucat migráns érkezik naponta Szlovéniába - teszi fel a kérdést a lap.

Az újság szerint egyre több incidensre is sor kerül. Szerdán egy rendőrnek figyelmeztető lövéseket kellett leadni, mert egy migráns karóval támadt rá. A múlt héten pedig egy furgonra lőttek rendőrök, amelyben migránsokat szállítottak, két gyerek pedig megsérült a lövésektől. Szó van a cikkben arról is, hogy nincs elég rendőr a határokon. Károlyváros (Karlovac) tágabb körzetében, ahol a legkezelhetetlenebb a bevándorlási hullám, a rendőrök egyedül, egymástól egy kilométer távolságra járőröznek, ami veszélyezteti a biztonságukat, és választ ad arra is, miért jutnak át a migránsok a határon.

Az újság azt is tudni véli, hogy egyre több rendőr szerel le a térségben:

a múlt hónapban tizenheten mondtak fel az egyik migrációs útvonalon érintett megyében, és mentek inkább Németországba dolgozni.

A helyzet bonyolultságát bizonyítja, hogy Szlovénia és Ausztria arra készül: kérni fogja Horvátországtól, hogy vezényelje ki a katonaságot a határra - értesült a lap.

A hadsereg kivezénylése azonban pénzbe kerül, és nincs elég katona a határon való állandó tartózkodásra, valamint a katonák fizetése is az országos átlag alatt van, ugyanúgy, mint a rendőröké - tették hozzá.

A napilap szerint bármilyen sürgősségi intézkedést is hoz Zágráb, a probléma megoldhatatlan.

Hosszú távon az érintett, nagyrészt lakatlan területeken lehetetlen hatékonyan védeni a határt. Horvátországnak Boszniával több mint ezer kilométer hosszú határa van, amely nehezen ellenőrizhető.

A 2015-ös migránsválság idején az illegális bevándorlók elkerülték Boszniát, mert a hegyes vidék miatt nehéz a továbbhaladás, most viszont - más szárazföldi útvonal hiányában - mégis erre próbálkoznak.

Naponta mintegy 80-120 illegális bevándorló érkezik az országba. Az új útvonal Görögországból indul, és Albánián, Montenegrón, Bosznia-Hercegovinán, Horvátországon, valamint Szlovénián keresztül Nyugat-Európába vezet.