Halálos áldozatokat is követelt az iskolai lövöldözés Texasban

A lövöldöző állítólag az iskola egyik diákja volt, ezt azonban nem erősítették meg.

A CNN-nek egy szemtanú elmesélte, hogy péntek reggel besétált az iskola egyik művészeti osztályába egy férfi és lövöldözni kezdett egy puskának látszó fegyverrel.

A Santa Fében lévő iskolát rendőrautók vették körül, továbbá mentőautók, köztük rohamkocsik. Két mentőhelikopter is a helyszínre érkezett és megkezdődött a sebesültek elszállítása.

