Lövöldözés volt egy texasi középiskolában

A CNN-nek egy szemtanú elmesélte, hogy péntek reggel besétált az iskola egyik művészeti osztályába egy férfi és lövöldözni kezdett egy puskának látszó fegyverrel. Úgy tudni, egy sérült lányt láttak a szemtanúk.

Egy gyanúsítottat őrizetbe vettek az ABC13 szerint. Egy Page nevű diáklány beszámolt a lövések hangjáról és a sikoltozásról, majd elmondta, hogy ők biztonságba menekültek, és tudomása szerint a barátai is jól vannak.

A lövöldözés tényét megerősítették hivatalos források, ám az elkövetőről és az indítékról egyelőre nincsenek információk. Az iskola környékét lezárták, a rendőrök több mint 20 autóval vonultak a helyszínre, ahova több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett.

Santa Fe High School on lockdown after a situation with an active shooter on campus. Witnesses say the shooting took place in an art class on campus between 7:30 and 7:45 a.m.

