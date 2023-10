Ungár Péter: több pénzt Magyarországnak, több pénzt Kelet-Európának – ez az EP-választás tétje

Ha a jövő évi európai parlamenti választás tétjére vet egy attoszekundumnyi pillantást, azt honnan nézi? Hogy hány LMP-s jut be vagy, hogy lesz-e az Európai Parlamentben jobboldali populista fordulat?

Magyarország szempontjából az a tétje az európai parlamenti választásnak, hogy lesz-e végre nemzeti érdeket figyelembe vevő, higgadt diskurzus az Európai Unióról, hogy végre lesz-e lehetőség az Európai Uniót úgy megváltoztatni, hogy az a magyar érdekeket jobban képviselje.

Hol kell ennek a higgadt diskurzusnak megtörténnie? Az európai parlamenti választási kampányban?

Először is nem ártana, ha az Európai Parlamentnek ennek helyszíne lenne, a másik, hogy ebben a helyszínben pedig higgadt diskurzus lenne arról, hogy merre megy Európa. Az, hogy az Európai Unió politikai és gazdasági intézményrendszere válságban van, nem egy annyira izgalmas állítás, azt mindenki látja. Hogy ennek a válságnak milyen okai vannak és milyen megoldásai vannak, ez a valódi tétje ennek a választásnak.

Például az, amit legutóbb egy francia-német munkacsoport tett le informálisan, nem állami álláspontokként az európai miniszterek asztalára, jó kiindulási pont? Azzal kezdődik a szöveg, hogy így az unió bővítésre alkalmatlan.

Nagyon fontos, amit mond. Ez a német-francia vélemény két szempontból érdekes. Azt írják, hogy az unió bővítésére alkalmatlan, közben a német meg a francia kormány az, amely a bővítést leginkább akadályozza. Tehát van egy ilyen ellentmondás ebben. A másik, amit mond, ez az úgynevezett négy típusú európai uniós tagság. Ez annak a bebetonozása, hogy legyen egy mag-Európa, amely gazdag, amely a gazdasági erőt birtokolja és legyen egy periféria-Európa, amelyből kiszipolyozzák a természeti erőforrásokat, a munkavállalókat és a kettő közötti különbséget betonozzák be, és ebben egyértelműen Magyarország a régióval együtt a periféria részbe megy, és ez egy súlyos probléma.

Ez nem egy helyzetnek a jogi megformulázása? A gazdag országok jobban együttműködnek, mint a kevésbé gazdag országok. Az eurót használó országoknak régóta van ilyen együttműködése.

Ezzel nem értek egyet. Az egyik leggazdagabb és legnagyobb katonai erejű európai uniós ország, Nagy-Britannia a népesség többségének a döntése alapján kilépett. Nem igaz, hogy a gazdag országoknak olyan jó együttműködése lenne. Itt az a helyzet, hogy Németország hegemóniája alapján működik az Európai Unió, úgy, hogy Németország nem teszi bele valójában azt a pénzt, amivel az Európai Unió többi tagországának ez folyamatosan megérné. Ez súlyos konfliktusokat okoz. Közben a német gazdaság most recesszióban van, Németországban súlyos problémák lesznek, ez is kivetül az Európai Unióra, és ezeket a válságtüneteket próbálják meg elfedni azzal, hogy elkezdenek egy olyan közbeszédet folytatni, hogy mi vagyunk azok, akik birtokoljuk a várat, be akarnak törni a barbárok. Pontosan ennek a közbeszédnek az eredménye az a populista fordulat, ami most Európában van.

Borítékolja a populista fordulatot?

Ez már most történik.

De meg kell választani a következő Európai Parlamentet, akkor lesz fix, nem?

Igen, az Európai Parlamentet meg kell választani, de legyünk egymással őszinték, az Európai Unió jövőjéről nemcsak az Európai Parlament dönt. Giorgia Meloni ott ül a Tanácsban. A populista fordulat már megtörtént. Szlovákiában minden bizonnyal olyan miniszterelnök lesz, aki szintén ennek a populista fordulatnak a része. Spanyolországban új választások vannak, nem lehet tudni, hogy mi lesz. Svédországban, Finnországban jobboldali győzelem volt. Németországban nagyon jól áll az AfD, Hollandiában új választások lesznek, nem lehet tudni, mi van, és Marine Le Pen pártja is nagyon jól áll. Nem mondanám azt, hogy ez egy kelet-közép-európai dolog lenne vagy azt mondani, hogy Európában populista fordulat zajlik, újszerű állítás lenne.

Ha ez a fordulat megtörténik, az nekünk jó?

A jelenlegi kormánypártnak jó. Az, hogy a magyar embereknek jó-e, arról nekem más véleményem van. Akkor jó ez Magyarországnak, akármilyen fordulat, ami az Európai Unióban van, ha a négy szabadság elve mellett behozza a négy felelősség elvet, és akkor ezt egyszerűbben megfogalmazva, egy olyan mérték van, amiben ez jó Magyarországnak, ha végre kapunk pénzt. Most nemcsak arról az EU-s pénzről beszélek, amit megpróbálnak visszatartani, hanem sok pénzt kapunk. Akkor jó, ha sok pénzt kapunk.

Minek a fejében kapjunk sok pénzt? Ez világos az ön fejében?

Persze, nézzük meg, hogy mennyit kaptal egy főre lebontva a hetvenes-nyolcvanas években a dél-európai országok, amikor beléptek, miért nem kapott meg a keleti régió ugyanennyit? Mit kell még tennünk, hogy ugyanezt a pénzt megkapjuk, ez a kérdés. Járt nekünk ugyanannyi pénz, mint a dél-európaiaknak, a dél-európaiaknak a gazdasági teljesítményben nem érdemben több, mint a kelet-közép-európaiaknak, mégis sokkal több pénzt kapnak. A lényege az európai politikának gazdasági, hiszen egy gazdasági alapú egységről beszélünk, amely a szén- és acélközösségben jött létre, tehát akkor jó mindenféle EU-s reform, ha Magyarország több pénzt kap és akkor rossz, ha kevesebbet.

Hogyan kell kiküzdeni a több pénzt? Van-e erre valamilyen megoldási javaslatuk? Nyilván méret dolga is, hogy ki mekkorát tud ütni az asztalra.

Igen, de a méretet úgy is lehet növelni, ha hasonló méretű meg helyzetű országok összefognak. Tehát ha a kelet-közép-európai országok, amik most már elég sokan vannak és tudnak jelentős befolyást gyakorolni az Európai Unió döntéshozatalára, elmondják, hogy nekünk ugyanannyi pénz jár, mint a dél-európaiaknak. Volt egy Radičová nevű szlovák miniszterelnök. Mivel Szlovákia eurózóna tag volt, ezért Szlovákiának nagyobb részben be kellett szállnia Görögország kimentésébe. Radičová miniszterelnök, aki utána ebbe bele is bukott, elmondta, hogy úgy kell finanszírozniuk a görög államháztartási hiányt a szlovákoknak, hogy a szlovák minimálnyugdíj a görög negyede. Ezt az ordító igazságtalanságot ennek a régiónak ki kell mondania. Jár nekünk ugyanannyi pénz, mint a délieknek, és ezt akkor tudjuk kikövetelni, ha egységesen követeljük, és egységesen akkor tudjuk kikövetelni, ha a többi kérdésben, amiben nem tudunk megegyezni, arról nem beszélünk.

Nem ez történik? Nem ezt csinálja a jelenlegi kormány? Amiben nem tud megegyezni, abban nem egyezik meg, de kölcsönös segítséget nyújt például a lengyeleknek és ők meg nekünk.

Nem, az Oroszországgal való viszonyon elment a lengyel–magyar kettős kapcsolat. Az a nagyon jó geostratégiailag fontos együttműködés, ami a V4-eknek az alapját jelentette Lengyelország meg Magyarország között úgy, hogy volt egy társadalompolitikailag szinte azonosat gondoló két kormány, ez a kettős ment el az Oroszországgal való viszonyban, és ebben a lengyeleknek inkább igazuk volt, mint Orbán Viktornak.

Jó, de akkor mit kell csinálni ön szerint?

Azt kell mondani, hogy ezekben a geostratégiai kérdésekben V4-es egység van és közösen kell ütni az asztalt, és nem szabad az oroszoknak Moszkva oltárán föláldozni ezt az egységet.

Amíg háború van, addig lesz geostratégiai egység? Lát erre bármilyen esélyt?

Ez a miniszterelnökön múlik. Ha a miniszterelnök kimondaná azt az egy mondatot, hogy igen, Magyarországnak is az az érdeke, hogy Oroszország hadi céljai ne teljesüljenek ‒ én az Országgyűlésben megpróbáltam rávenni a miniszterelnököt, hogy kimondja ezt a mondatot, de nem sikerült ‒, akkor az már közelebb vinne ahhoz, hogy újra fölálljon a V4-es egység. Amúgy pedig, ha ezt mondaná a miniszterelnök, akkor az Egyesült Államok, amely már így is csinálja ezt valamennyire, azon az oldalon be fog avatkozni, hogy megkapjuk az EU-s pénzeket.

Nem elég az, ha a magyar állam elnöke beiktatási beszédében elmondja azt, hogy nem lehet Moszkvát hagyni a Szovjetunió visszaállítására és világosan elmondja, hogy mi a magyar álláspont ebben és azóta is ragaszkodik ehhez?

Attól még, mert valaki külföldi, nem hülye. Tehát a lengyelek nem hülyék. Tehát először is ezt a kettős játékot, amit Novák Katalin csinál, értik, második pedig, tudják a lengyelek, ki a főnök.

Tehát ezt nem tartja elegendőnek?

Nem, ennek Orbán Viktor szájából kell elhangoznia, mert Orbán Viktor kettejük közül a valódi politikai döntéshozó. Valójában az a fontos, hogy a miniszterelnök mit mond, és ezt tudják Varsóban.

Említette, hogy a miniszterelnököt erről megkérdezte a parlamentben és megpróbálta rávenni beszélgetésre az érték- meg érdekalapú politikáról. Szoktak jutni a parlamentben bárkivel, bármire, vagy mindenki elmondja az álláspontját és örül annak, ha azt a televízióban megnézik?

Én nagyon örülök annak a vitának, amit miniszterelnök úrral az Országgyűlésben folytattam. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy amit én megfogalmazok, az közel áll a lengyel állásponthoz, hogy nekünk érdekünk, hogy Oroszország elveszítse a háborút, mert különben az orosz birodalom a szomszédunk lesz. De Morawiecki meg az én félelmem alaptalan, Oroszország nem tudja a hadi céljait teljesíteni és ez egy befagyott konfliktus lesz, amit Oroszország totálisan, ahogy akar, nem tud megnyerni. Ezt mondta nagyjából a miniszterelnök.

De azt korábban is mondta a miniszterelnök, hogy kell nekünk egy független Ukrajna, mert pufferállamnak kell lennie majd köztünk és Oroszország között.

Miniszterelnök úr lassan ebben a kérdésben mindent elmondott. Miniszterelnök úr azt állította előző héten a parlamentben, hogy Oroszország hadi céljai teljességgel nem tudnak teljesülni a maguk totalitásában, a miniszterelnök úr Tusnádfürdőn azt mondta, hogy Ukrajna nem tudja megnyerni ezt a háborút. Na most a kettőből, ha próbálok koherenciát kisajtolni, az a koherencia, hogy ez egy befagyott konfliktus lesz nagyon hosszú ideig, amelyben egyik fél sem tud valójában győzedelmeskedni, ezt csak hogy megállapítsuk a lényeget. Ez azért fontos, mert ha megnézi és meghallgatja a jobboldali médiát, amit a fideszesek, miniszterelnök úr is, külügyminiszter úr is mondanak, az látszik, hogy Oroszország egy elnyomott, igaz hatalom, akit bántottak a gimnáziumban, aki most végre erőt vesz magán és a NATO-nak a provokációival szemben, végre oroszanyát megvédve, a Nyugat ellen visel egy nagyon szent keresztesháborút, amúgy Oroszország nagyon nagy, visszaállítja a régi gloire-t, ami valamiért nekünk jó. Ez a jobboldali narratíva. Ezzel ellentétes, amit miniszterelnök úr mondott. Az Origót, ha kinyitja az ember, minden pillanatban azt látja, hogy jön a harmadik világháború. Ha azt mondta a miniszterelnök, hogy nincs olyan, hogy a NATO-val konfliktusba kerül Oroszország, mert még Ukrajnát sem tudja rendesen legyőzni Oroszország, amit én mondok, az rémhír, nem fog a NATO-val konfliktusba kerülni. Ha ez igaz, akkor nettó uszítás az, amit végez a jobboldali média, amikor azt mondja, hogy mindjárt jön a harmadik világháború.

Ellenzéki politikus beláthatja azt, hogy egy kormányzó politikus keze jobban meg van kötve? Oroszország mégiscsak viszonylag közel van hozzánk és mégiscsak viszonylag nagy. Hozzánk képest meg óriási nagy, tehát patikamérlegen kell mérlegelnie a szavait. Vagy nem kell ellenzéki politikusnak ezt belátnia, világosan kell fogalmaznia mindig?

Először is akkor tisztázzuk, hogy mi az Egyesült Államok célja abban a háborúban, amit proxyháborúként Ukrajnában folytat. Az a célja, és ezt leírják, ezt elmondják, hogy Oroszországgal szemben győzelmet arasson, de ez a győzelem ne legyen katasztrófaszerű. Nem az a cél, hogy Putyint leszedjék, hogy az egész összeomoljon, hogy egy atomhatalomban káosz legyen, mert az az Egyesült Államok számára is kiszámíthatatlan. Tehát én megértem, akik azt mondják, hogy Oroszország mindig lesz, ezért nem lehet ezt még inkább eszkalálni. Ezt csak azért mondom, hogy azt kimondani, ami az én elvárásom a miniszterelnökkel szemben, hogy nekünk az a nemzeti érdekünk, hogy Oroszország ne nyerje meg ezt a háborút, ez nem túlzás. Ez nem jelenti azt, hogy azt mondtam, hogy Orbán Viktornak azt kell kimondani, hogy Vlagyimir Putyin egy háborús bűnös vagy hogy le kell szedni. Nem mondtam ilyet. Annyit mondtam, hogy a magyar érdek szempontjából mondjuk ki, hogy nem jó, ha Oroszország nyer. Pont.

Az nem elég, hogy Magyarország a NATO stabil tagja és a NATO-nak nem érdeke, hogy Oroszország megnyerje ezt a háborút? Mint ahogy az sem érdeke, hogy katasztrofálisan összeomoljon.

Ez olyan, mint amikor megcsinálja a kétismeretlenes egyenletet, ha ezt a két egyenletes állítást, amit megfogalmazott, szerkesztő úr, összevonom, akkor ebből az jön ki, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy Oroszország ne győzzön ebben a háborúban. Pont. Ez az egy elvárásom van. Szerintem a magyar emberek többségének az elvárása az, hogy ezt a miniszterelnök kimondja és szomorú, hogy nem mondja ki.

A svéd NATO-csatlakozással mi az elvárása? Gyors parlamenti ratifikálás?

Ahhoz, hogy erre válaszoljunk, volt még egy kérdésem miniszterelnök úrhoz, hogy mit nyert Magyarország azzal, hogy a finn NATO-csatlakozást az utolsó lehetséges pillanatig húztuk. Van egy együtt mozgás Törökországgal, én nem vagyok ennek az ellensége az ellenzéki kollégáimmal ellentétben, akik minden konkrét, létező, racionálisan értelmezhető együtt mozgás ellen vannak. De mit kapunk tőlük érte cserében? Ez az egy kérdésem van. Nem tudnak válaszolni, mert ha jól értem, Finnországnak a blokkolásáért nem kaptunk semmit. Svédország esetében Erdoğan elnök úr elmondta, mit kér Törökország, az F-16-osokat. Azt is el tudom képzelni, hogy nekünk fontos, hogy ő megkapja az F16-osokat. De mi mit kapunk érte?

Gázt például együttműködéssel.

De akkor mondjuk ezt.

A külügyminiszter elmondta. Megállapodást kötöttek, török–magyar gázvezeték.

De az már megtörtént, és nem mondták el, hogy valójában az energiabiztonsági szempontok miatt nekünk Törökország érdekében ezeket blokkolni kell a végéig. Ha ez lenne a válasz, erre azt tudom mondani, hogy lehet, hogy ez jó bolt.

Külpolitikában a gerinc felmutatása például a svédekkel szemben, ha szidnak minket, meg bírálnak minket a saját médiájukban, akkor azt mi nem tűrjük, akár ilyen áron is. Ez helyes vagy helytelen?

A diplomácia nem érzelmi kérdés.

De ez nem érzelmi kérdés, ez egy erőfelmutatás.

De, ez egy érzelmi kérdés.

Ha ti így beszéltek, akkor majd mi nem nyomunk gombot. Nem működik? Működik?

Hogy működne?

Nem nyomtunk gombot? Nem nyomtunk gombot.

De először is Svédországban egy jobboldali kormány van most. Ez azért fontos, mert akik azt állítják, hogy miniszterelnök úrnak nagy ellenfelei vannak ott, azok az előző mozit nézték. A másik, hogy lehet, hogy ez a film rossz, lehet, hogy érdemes ezen fölgyújtani a hajunkat és lehet, hogy nekem is föl kéne gyújtani a hajunkat, de a NATO garantálja Magyarországnak a határait. Lehet ezzel nem egyetérteni például a Mi Hazánkban, de akkor majd a mihazánkosok fognak kimenni magyar fegyverzettel a határra, ha valami történik. Ameddig ez így van, addig nem lehet érzelmi kérdést csinálni a NATO-bővítésből. Amennyiben ez egy energiabiztonsági kérdés, az egy racionálisan értelmezhető dolog. Magyarországnak a történelemben akkor voltak sikerei, amikor a külpolitikát higgadt érdekalapon csinálták emberek, akik nagyon kevés hisztériát raktak bele.

Mi lesz az európai parlamenti választási kampányuk középpontjában úgy, hogy háború is van meg és inflációs válság is Magyarországon? Mit tesznek a közepére?

Az európai parlamenti választásban én azt szeretném képviselni, amit próbálok a politika minden területén, hogy a magyar embereknek szükségük van egy higgadt, józan erőre, egy józan hangra, ami próbálja ezeket a dolgokat megérteni. Most itt ültem, beszéltem húsz percet arról, hogy hogy látom a háborút, ennek az volt a célja, hogy megértsük közösen ezt a kérdést, hogy valamire jussunk, hogy fölvessünk szempontokat. Az emberek igénylik ezt a típusú vitát és elegük van abból, hogy az folytatódik a magyar Országgyűlésben, hogy az egyik nem tud egy mondatot felolvasni papírból, a másik lehazaárulózza a miniszterelnököt, a Fidesz frakcióvezetője leidiótáz mindenkit, ez önmagában nem vezet sehova.

Miről fognak beszélni? Hogy fognak beszélni? Kit fognak megszólítani?

Mindenkit meg akarunk szólítani, aki azt gondolja, hogy komoly emberként komoly politikát vár el. Akinek elege van abból, hogy kétmondatos Facebook-posztoknak meg idióta ordítozásoknak a terepévé vált a magyar politika. Mindenkit személyesen szeretnék megszólítani, aki agyérgörcsöt kapott attól, hogy a magyar politikában négy hónapig arról kellett beszélni, hogy egy ferencvárosi padnak milyen színű a festése, szerintem ez a legjobb szimbóluma ennek. Aki szerint blődség erről hónapokon át vitatkozni, meg blődség, hogy ez volt a politikának a fő kérdése, hogy milyen színű egy ferencvárosi pad, az szavazzon az LMP-re.

Az nem inkább a szórakoztatóipar része volt? Senkit nem érintett rosszul, hogy időnként átfestik azt a padot. Nem irányult senki ellen. Egy politikai akció volt.

Dehogynem irányult senki ellen! Lejátszották az ideológiai világok harcát egy padnak a festésén.

De nem ütöttek meg senkit közben, nem vertek meg senkit.

Ha ez a sikerkritérium, hogy senkit nem vágnak arcon…

Az egy nagy előrelépés.

… akkor nagyon könnyű megfelelni neki. Az egész egy blődség volt. Ezek olyan ügyek, amik eljátsszák azt, hogy politikai ügyek, de nincs bennük valódi tartalom, nincs bennük valódi politika, nincs bennük valódi társadalmi állítás.

Milyen ügyben van valódi társadalmi állítás? Hogy csökken az emberek reálbére? Ilyenek?

Az egy fontos valódi állítás, hogy csökken az emberek reálbére, vagy, hogy mennyi Budapesten meg Veszprémben az albérletár.

De mit lehet mondani erre? Hogy legyen több pénzük az embereknek?

Vegyük az infláció kérdését, az a legfontosabb kérdés most. Miért van infláció? A Fidesznek az a válasza, hogy a szankciók miatt. A Demokratikus Koalíciónak az a válasza, hogy Orbán Viktor miatt. A valóság a következő: azért van infláció, mert háború van, ez az alapvető oka és ezt a kormány nem kezelte a jegybankkal együtt megfelelően.

A jegybank a kormányra mutat, a kormány a jegybankra mutat, csak hogy színesedjen a kép.

Igen. Matolcsy Györgyöt nem az LMP nevezte ki, a Fidesznek volt a gazdasági minisztere négy évig, tehát szerintem ha Matolcsy György nem megfelelően csinálta, annak a politikai felelőssége a kormányzó pártoknál van. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy aki azt mondja, hogy az inflációt egyedül Orbán Viktor vagy az inflációt az Európai Unió szankciópolitikája önmagában okozta, az hazudik az embereknek. Az a helyzet, hogy az inflációnak az okai komplexek. És amíg ezt nem látjuk be, addig nem tudunk erre választ adni. És még valami: miért csökken a reálbér valójában? Mert Németországban csökken a reálbér. Azért, mert a magyar gazdaság túlságosan függ Németországtól. Ebbe illik az akkumulátorgyarmat kérdése, ebbe illik az, hogy mennyit fizetnek adóban a német multik, és ameddig ennyire függünk Németországtól, amíg ilyen a német hegemónia, addig minden német gazdasági probléma ekkora problémát fog Magyarországon okozni.

Egy magyar ellenzéki párt felléphet a német hegemónia ellen? A német hegemónia ellen német párt léphet föl legfeljebb, mert mi még csak megkarcolni sem tudjuk őket, nem?

Lehet naivitásnak tekinteni, de szerintem azért a létező valóságnak a kimondása alapvetően jó dolog. Aki úgy beszél az Európai Unióról, hogy nem mondja ki, hogy van benne egy német gazdasági, politikai hegemónia, az minek beszél róla? Én tudom, hogy az LMP nem fogja a német hegemóniát megállítani, mert ez egy badarság, de legalább fel fogja vetni, hogy hogy tudunk ellene mozogni. Ez a kérdés.

Jó, de akkor be tudják fejezni a mondatot, hogy nem jó a német hegemónia, ne legyen nálunk német autógyár?

A német autógyárak fizessenek több adót.

És fizetni fognak ettől több adót?

Attól, hogy egy új kormánytöbbség megemeli az adórátájukat? Így van. Fizetni fog.

Kinek nagyobb az érdeke, egy országnak, hogy ide jöjjenek és munkát adjanak meg termeljenek és tolják a GDP-t, vagy a német autógyárnak? Nem ezen fog múlni, hogy mennyi adót fizetnek?

Ha 6 helyett 15 százalékot kell fizetnie a győri Audinak, nem fog lába kelni a győri Audinak és elsétálni Szlovákiába, ez az egyik. A másik, hogy miért ne fizetnének adót? Milyen felháborító ez a logika? Hogy van az, hogy a Mikó utcai fodrásznak 17 százalékos adókulccsal kell adózni, a győri Audi meg 6 százalékot fizet? Ebben mi az igazság? Ha leosztjuk például a CATL akkumulátorgyárnak az állami támogatását, 1300 milliárd, létrejövő munkahelyként mennyit kap és összehasonlítjuk azzal, hogy egy magyar kis- és középvállalkozás pályázaton mennyi munkahelyteremtési támogatást kap, dobáljuk hozzájuk a pénzt.

Mert versenyzünk értük. Mindenki azt akarja, hogy nála legyen akkumulátorgyár, több-kevesebb társadalmi ellenállással. Nálunk most éppen többel, de van, ahol meg kevesebbel. Nem vagyunk nyerő helyzetben, nem ez a helyzet?

Ha a külföldi tőke bejövetelének csak a legvonzóbb modellje van, amit amúgy neoliberalizmusnak hívnak, a Fidesz-kormány elvileg annak az ellentétét csinálja, de ez nem igaz, ha csak ez a modell van, ennek egy lefelé tartó verseny a vége. Ahol minden régiós ország az egyre alacsonyabb adókulccsal versenyez és a végén nulla százaléknál tartunk és ha nulla százaléknál tartunk, akkor az az igazságtalanság fog létrejönni, hogy nem vesznek részt a magyar közteherviselésben azok, akik a leginkább részesülnek abban, hogy Magyarországon végeznek ipari tevékenységet. Ez igazságtalan.

Hogyan fog, ha tud, az LMP ráülni olyan ügyekre, amelyeknek van társadalmi súlya, érdeklődnek iránta az emberek, de a higgadtságnak nyoma sem látszik benne, például az akkumulátorgyárak telepítésének kérdése? Ha látta a közmeghallgatásokat, abban semmi higgadtság nem volt.

Nem volt higgadtság a közmeghallgatásokban. Egy mondatot áldozzunk arra, hogy a Fidesz-kormány 13. évében megtörtént az, hogy köz nélküli közmeghallgatásokat lehet tartani egy új törvény értelmében.

Online.

Online.

Ki lehet majd kapcsolni, ha valaki nagyon hangos. De az indulatokat az nem fogja kikapcsolni.

De, és erre akarok utalni egy politikatörténeti kitekintéssel, emlékszik még Kóka János miniszter úrra, amikor egy fejlesztésnél, ahol a helyiek tiltakoztak, azt mondta, hogy nem kérdezzük meg a békákat, amikor le fogjuk csapolni a mocsarat. Volt egy ilyen mondata.

Nem vagyok biztos benne, hogy Kóka Jánosé volt, de ha ön biztos emlékszik, akkor legyen.

Én tudom, mert megnéztem a Fidesz reakcióját utána erre. Ugyanez igaz az ácsi embereknél, ugyanez igaz a bátonyterenyei embereknél, ugyanez igaz az iváncsai vagy nyíregyházi embereknél. Az a helyzet, hogy azért az a világ vicce, hogy valaki Mikepércsen vesz egy telket, egy családi házat, ott neveli a gyerekeit, mellé telepítenek egy gyárat és előtte annyit nem mondanak, hogy elnézést kérek, itt lesz ez a gyár, ez ilyen következményekkel fog járni. Ez probléma. És isten óvja a kormányzatot azoknak az embereknek a jogos dühétől, akiknek a lakókörnyezetét tönkre teszi tönkre. Ez egy jogos düh. És még egy dolog: az akkumulátorgyártásban amúgy van higgadtság. Amikor bemegyünk mi, LMP-sek a köztévébe vagy a propaganda jellegű televíziókba, akkor meg szokták kérdezni, hogy de magának a telefonjában is van akkumulátorgyár, vagy például tőlem, hogy frakcióvezető úr, ön is hibrid autóval jár, amiben van akkumulátorgyár. Mi nem azt mondjuk, mi nem ludditák vagyunk, hogy törjünk össze mindent, ami akkumulátor. Mi azt mondjuk, hogy az a magyar kormánynak a célja, hogy a világ negyedik akkumulátor-előállítói legyünk. Ez nettó őrület! Ennyi az állításunk. Nem azt mondjuk, hogy a világon mindenhol öljük meg az elektromobilitást. A kérdés a német hegemónia. Kinek az érdeke, hogy Magyarország a negyedik legnagyobb akkumulátorgyártó hatalom legyen?

Nem lehet, hogy mégiscsak van benne logika? Hiszen ha mi vagyunk, megvalósul a negyedik legnagyobb akkumulátorgyár, soha sehonnan nem lehet minket utána kidobni, mert mi gyártjuk az akkumulátorokat.

Honnan dobnának ki minket?

Bármilyen gazdasági kapcsolatból.

Így van, Czeglédi Zoltán politológus szokta mondani, hogy minden akkumulátorgyár egy gyorskötöző, amivel hozzáköti Magyarországot Németországhoz Orbán Viktor. Azok az ellenzéki kollégáim, akik szerint Orbán Viktor az Európai Unióból való kilépésre készül, a) hazudnak, b) nem értik. De visszatérve: az autógyártás a legválságérzékenyebb ágazat, ezt 2008-ban megtapasztaltuk, mert mit nem vesz meg az ember először, amikor rossz gazdasági körülmények vannak? Az új autót. Ezért is nagyon veszélyes. Ez az egyik ok. A másik, hogy itt az történik, hogy bejön a kínai vagy a német befektető, hogy az Audi ki tudja cserélni elektromosra az autót, azt el tudja adni a német középosztálynak, közben nem fizetnek magyar adót. Tehát ez jó a német középosztálybeli embernek, jó a német költségvetésnek, jó a német gyárnak, jó a kínai akkugyárnak, a magyar költségvetésnek nem jó.

De a magyar embereknek mitől lesz ettől rosszabb? Azt könnyű belátni, hogyha a kert végében van a gyár, valószínűleg rosszabb lesz.

Az rossz, igen.

Akkor is rossz, ha, mondjuk, nem szennyez, mert nyilván nem lehet annyiért eladni az ingatlant onnantól kezdve. De hogy lehet egy LMP-szerű pártnak elmagyarázni az embereknek, ha nem az indulatokra akar ráülni, hogy ezt gondolják legalább át?

Az imént erre tettem kísérletet.

Működött bárhol?

Hiszem, hogy az emberek szeretik az érveket és szerintem meghallgatják az érveket. Még egy dolgot mondanék, a víz ennek az évszázadnak a legsúlyosabb problémája. Az Alföld sivatagosodik el, Debrecenben már így is súlyos probléma a víz.

Azt mondja a vízügy, hogy majd szürke vizet fogunk használni, szennyvizet.

Már bocsánat, itt el fogom veszíteni a higgadtságomat egy pillanatra. Ez egy ordenáré kamu, a szürke vizet akkor találták ki, amikor mi elkezdtük mondani, hogy probléma van a vízzel. Ez nem úgy volt, hogy bejött a gyár, kiállt a vízügy, azt mondta, mindenki nyugodjon lesz, nem lesz nagy vízigénye, mert szürke víz lesz, hanem úgy volt, hogy bejött a gyár, beadták a vízügyi igényt, mi elmondtuk, hogy ez drámai, rettenetes, szörnyű, tragikus, nemcsak mi, a civilek is. Erre kirúgták először is azt a szakértőt, aki magát a vízigény megvizsgálását csinálta, majd azt mondták, hogy áh, nincs itt semmi látnivaló, ez szürke víz lett. Emberek beültek egy terembe, és azt mondták, hogy mit lehet erre mondani, ami meg fogja nyugtatni az embereket? A szürke vizet. Ez egy abszurdum!

Ezt sokszor elmondják, vagy odamennek, amikor lakossági fórum van, hogy legyen ott egy politikai párt, amiről az emberek azt hiszik, hogy mellettük áll? Több útja van ennek.

Ne fogalmazzuk meg ilyen rosszul. Éppen most beszéltem Schmuck Erzsébettel, aki az EP-listán a második, akiből EP-képviselő lesz, éppen Ácson van, az akkumulátorgyár elleni tüntetésen. Azért azt, hogy embereknek, akik tüntetnek egy folyamat ellen, legyen politikai képviseletük, nem tekinteném illegitimnek, mert a demokráciának, az úgynevezett választásnak ez a lényege, hogy embereknek a képviseletét ellássák a pártok, ezért kapjuk a pénzt, hogy ezt csináljuk.

Milyen típusú politikai képviselet? Napirend előtt beviszi az Országgyűlésbe?

Így van.

Minden egyes alkalommal megcsinálja? Odaláncolja magát a kerítéshez?

Így van. Nem láncoljuk oda magunkat, mert tök értelmetlen.

Több módja is van, más politikai pártok csinálják.

Csinálják.

És jobban látszanak.

Ez nem igaz. Már egyre kevésbé látszanak ezek a radikális akciók. Azok a pártok, amelyek ilyen radikális akciót csinálnak, a gondolattalanságukat leplezik ezzel, de a napirend előtti felszólalás ezért van, hogy a fontos közügyeket megbeszéljük. Az ácsi emberek fizetnek adót, tehát nekik joguk van napirend előtt képviseltetni a problémájukat és erre kapjuk a pénzt, hogy mi képviseljük napirend előtt az ő problémájukat.

Hova ülnek, ha bejutnak az Európai Parlamentbe, a Zöldek közé?

Igen.

A Zöldekkel mindenben egyetértenek?

Nagyon sok mindennel nem értünk egyet.

Akkumulátorok? Atom?

Az akkumulátoriparban a német zöldekkel nagyon ellenkezünk, a német zöldek klímapolitikájában is van, amit kritizálunk. Amiben radikálisan nem értek egyet és ami teljesen uralja az európai zöldeket, az a parodisztikus genderőrület. Olyanok, mint egy Pesti Srácok-paródiacikk. Fullban tolják az idiótát a genderizében. Ezekben nem értünk egyet velük.

De ha az ott elfogadott, akkor nem lehet tiszteletben tartani, hogy náluk az a szokás? Ez annyira jelentős kérdés?

Mi az, hogy az a szokás? Már bocsánat.

Valószínűleg azért csinálják, mert azt látják helyesnek.

Nekik az a véleményük, nekünk meg más. Ez pedig egy pártcsalád. Egy pártcsaládban azért nem fordul az elő, hogy nagyon sok mindenben egyetértenek. Az európai szocialisták tagja a Fico-féle post-mečiari Smer, meg tagja, mondjuk, a spanyol polgárháborúból kialakult szociáldemokrata párt. Szerintem semmiben nem értenek egyet.

Jó, de a Smert időnként fel is szokták függeszteni.

Rólunk is fölvetődött ez az európai zöldeknél.

Miért? Az egyet nem értés miatt?

Mi azért akarunk beülni az európai zöld frakcióba, hogy annak a belső ellenzéke legyünk. Az európai zöldekkel, most hagyjuk ezt a genderőrületet, az a nagy probléma, hogy ott északi és nyugati pártok vannak, amelyek az északi és nyugati országoknak a leggazdagabb embereit képviselik. Kell egy kelet-közép-európai hang, ami ebből adódóan egyértelműen a belső ellenzék lesz.

Mit fognak csinálni? A nagy Green Dealt az LMP képviselő elkezdi, mint Búvár Kund, fúrni?

Így.

Kilövik, ami nem tetszik benne?

Pontosan.

Mi az, ami nem tetszik benne? Az, hogy a középosztály érdekeit képviseli?

Nem. Az egész európai uniós agrárpolitika. Az egy tragédia. Amúgy ez már nem is egy zöld álláspont, ezt annyian mondják, és ennek ellenére nem történik semmi. Én egyszer miniszterelnök urat egy konzultációs testületi ülésen erről megkérdeztem, hogy miért van az, hogy mindig elsőnek szavazzuk meg azt az európai uniós agrárpolitikát, ami arról szól, hogy a francia parasztokat fizetjük azért, hogy parlagon hagyják a földjüket, teljes agyrém! Azt mondta, hogy mert minden változtatás nekünk csak rosszabb lesz. Ezt nem tudom, hogy így van-e. De a legtöbb pénz az agráriumban van, ha megnézzük, hogy mi az európai költségvetésnek a nagy tétel, és az rettenetesen rosszul hasznosul. Ezért van az, hogy amikor valaki bemegy a boltba, akkor drága spanyol paradicsomot lát, ami rossz minőségű és nem magyar paradicsomot, olcsón. Ez az az európai uniós agrárpolitika miatt van, csak ezt nagyon nehéz elmondani.

Nem lehet, hogy azért van, mert a francia parasztok egy perc alatt fel tudják forgatni egész Franciaországot meg a vidéket? A mieink meg nagyon régen nem csináltak ilyet.

A mieink is szoktak volt csinálni ilyet.

Jó, utoljára talán húsz éve volt ilyen, a traktormenet.

A görögdinnyét szétverték Békés megyében, a tejet kiöntötték a 2000-es években, de az, hogy a francia parasztoknak ilyen szempontból nagy az érdekérvényesítő képességük, nekem mint magyar törvényhozónak miért fontos?

Konkrét javaslatokkal állnak elő, ha bejutnak a parlamentbe?

Természetesen.

Vagy vitatkozni fognak róla?

És vitatkozni is.

Mint az Európai Parlamentben szokás és utána általában nincs belőle semmi.

Az őszinteséget nagyon fontos visszahozni a politikába. Fontos vitákat fogunk generálni azzal, hogy bekerülünk az Európai Parlamentbe, de nem az Európai Parlament dönt az európai politika irányáról, és ezt az sem változtatja meg, ha az LMP küld képviselőt. Mi nem fogjuk azt hazudni, mint a többi párt, hogy majd ettől, nem tudom, a Duna folyásának az iránya megváltozik vagy olcsóbb lesz a whisky, mi csupán azt mondjuk, hogy fontos vitákat fogunk folytatni, mást nem is tud az ember az Európai Parlamentben.

Az az absztrakt vita, hogy föderalista vagy szuverenista irányt vegyen-e az Európai Unió szerkezete, ezt hogy fogják, ha akarják, lefordítani emberi nyelvre? Mert ez mintha a politikusok játszótere volna.

Ez nagyon fontos. Ez az absztrakció eltagadja a lényegi kérdést, hogy mit kezdünk a német hegemóniával az Európai Unióban. Ez a lényeg, erről szól a vita valójában. Hiába mondja el miniszterelnök úr, hogy a nemzetek Európája…, semmi föderalizmus nincs. A valódi kérdés, hogy melyik ország vezeti az Európai Uniót. És amíg erre az a válasz, hogy Németország mindenféle ellensúly nélkül, akkor mindegy, hogy közben a legföderálisabb struktúránk van vagy a legszuverenistább struktúránk van, mert a valódi döntéseket nem a formális struktúra fogja meghozni. Amíg Angela Merkel volt a német kancellár, ő döntött Európa-kérdésekben úgy, hogy semmilyen formális felhatalmazása nem volt. Aki azt gondolja, hogy csak formális struktúrák alapján lehet politikai döntéseket hozni, az ne foglalkozzon közügyekkel.

Ezek szerint újra kell építeni a kelet-európai országok szövetségét?

Így van.

Hátha annyira erősödnek, hogy lényegi beleszólásunk legyen?

Más lehetőségünk nincs, minthogy a V4 plusz baltiak, plusz Románia, Horvátország fölgyújtja magát és az asztalhoz láncolja magát minden közös költségvetésnél.

Az agráriummal kell kezdeni? Nem azonos méretű országokról van szó, nem mindenhol ugyanakkora súlyú az agrárium. A baltiaknál talán kisebb.

A baltiaknál kisebb, a lengyeleknél nagyobb. Pont az agráriumban nagyon hasonló érdekeink vannak. Nagyon hasonló iparpolitikai érdekeink vannak, de a lényegi kérdés az ennél mezítlábasabb. Több pénzt kell idehozni, több pénzt Kelet-Európának. Ha egy mondatban össze kéne foglalnom az LMP-nek az állítását az Európai Unióról, az, hogy több pénzt Magyarországnak, több pénzt Kelet-Európának, ez a mi állításunk.

Jogállamisági kritériumok sutba dobásával? Nincs rá szükség? Fölösleges?

Teljesen, ez a jogállamisági vita hazug, üres, érdemtelen, senkit nem érdekel. Vegyük egymást abban komolyan, hogy nincs olyan valódi vezető német politikus vagy francia, akit érdekel, hogy milyen a magyar igazságszolgáltatás helyzete. Ha valakit aztán pláne nem érdekel a magyar igazságszolgáltatás helyzete, az az Egyesült Államok, akik, ha kell, Szaúd-Arábiával is ledealelnek.

Ezek voltak az érdemi részek, jöjjenek a technikai részek. Egyedül indulnak?

Igen.

Senkivel semmilyen további tárgyalás nincsen, Párbeszéddel?

Önálló indulásra készülünk. Azon gondolkodunk, hogy érdemes-e olyan szereplőket behozni, akik jelenleg nem részei az ellenzéki establishmentnek, nem a régi ellenzék részei. A Párbeszéddel való tárgyalásoknak vége, önálló indulásra készülünk.

Kik lehetnek azok, akik nem részei a politikai establishmentnek?

Erről, ha történik ilyen, be fogunk számolni, de önálló indulásra készülünk.

Van most olyan állapotban az LMP, hogy egy egységes, egy irányba mutató szervezet képét mutassa? Volt egy időszak, amikor még a miniszterelnök-jelölt, Széll Bernadett is etikai bizottság előtt volt.

Az elmúlt másfél évben hallott bármilyen ilyet?

Nem.

Nem is fog.

De az nem azt jelenti, hogy nincs. Annak idején azt mondta, hogy mi csináljuk a demokráciát, nemcsak beszélünk róla.

Csináljuk, de most már rend van és fegyelem.

A DK-val milyen kapcsolatot kívánnak kialakítani? A DK-nak van egy rettentő erős szívó hatása, bizonyára érzékelik.

Az LMP az egyetlen párt, ahonnan egyetlen politikus sem ment át a Demokratikus Koalícióba. Amikor a Demokratikus Koalíció ezt az átigazolási szezont tartotta és különböző, más pártokban lévő önkormányzati képviselőket vett át, volt a Demokratikus Koalícióval egy nagyon súlyos vitánk, ugyanis Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy nincsenek ügyek, csak Orbán Viktor van. Mi ennek az ellentétét gondoljuk, hogy nincsen Orbán Viktor, csak ügyek vannak. Ez egy nagyon nehezen áthidalható ideológiai ellentét.

A Fidesz részéről sem nagyon vannak ügyek, ott gyurcsányozás volt, ott meg csak Gyurcsány Ferenc volt egy ideig.

Teljesen egyetértek, a Fidesz meg azt mondta, hogy nincsenek ügyek, csak Gyurcsány Ferenc van. De nagyon jó, ha valakik szerint vannak ügyek, ezek vagyunk mi.

A többi ellenzéki párttal milyen a viszonyuk? A Momentummal én úgy látom, hogy karcos.

Jaj, a Momentum nehéz. A Momentummal az a probléma, hogy teljesen vezetetlen, koherenciának így a jelei sem mutatkoznak, ráadásul úgy tűnik, minthogyha aktívan küzdenének az ellen, hogy valami koherens gondolatuk legyen a világról. Emellett voltak jó gondolatok, amiket megfogalmaztak, Donáth Anna publicisztikát írt arról, hogy nem szabad orbánozni, hogy nem szabad radikális tüntetéseket csinálni, ehhez képest mit csinálnak? Orbánoznak és mindenféle kültéri tárgyat elmozgatnak.

Más ellenzéki pártokkal érdemes volna foglalkozni? Vagy nincs is más már a palettán? Magyar Szocialista Párt?

Őszinte részvétem.

Megszűnt? Kész? Nincs tovább?

Én nagyon sok embert kedvelek onnan, meg most mondják, hogy legyen közös EP-lista, de véleményem szerint a Magyar Szocialista Párt hosszú és színes történetének a vége felé közeledünk.

A szavazóik vajon hova fognak menni?

Én remélem, hogy az LMP-be.

Igénylik-e például ezt a fajta hozzáállást?

Veszprémben voltam és odajött hozzám három-négy ember, akik szocialista szavazók voltak és azt mondták, hogy a szocialistáknál, ami számukra a legkedvesebb volt, az, például, a Medgyessy-féle nagyon konszenzusos politika, amit bizonyos szempontból én is gondolok Magyarországról.

Jó, de a Medgyessy-féle nagyon konszenzusos politika, a választási ígéretek beváltása, az majdnem államcsődhöz vezetett.

Ez nem igaz, nem vezetett a száznapos program államcsődhöz, valójában a száznapos programban a béremelések, amik nagyon helyes béremelések voltak, azoknak a béremelései, akikről és folyamatosan beszélek, szociális dolgozók, pedagógusok, egészségügyi dolgozók, nem vezetett államcsődhöz. Ezt a neoliberálisok állítják, meg Surányi György.

A főpolgármester-választáson milyen taktikát meg stratégiát csinálnak?

Nem tudok erre válaszolni.

Korábban azt mondta, hogy Karácsony Gergely, mint üledékes kőzet, velük marad, ez azt jelenti, hogy nincs jobb.

Karácsony Gergely mint minden üledékes kőzet tovább ülepedik, ezt minden héten látjuk. Én azt gondolom, hogy főpolgármester úr nehéz helyzetben van, nagyon sok ambivalenciám van vele kapcsolatban, érzelmileg, minden alkalommal elmondom, számomra megbocsáthatatlan politikai hiba volt, hogy visszalépett Márki-Zay Péter javára.

De az nem megbocsáthatatlan politikai hiba, hogy adományokat gyűjt és erről nem tud pontosan elszámolni?

Az utóbbi időben nagyon sok dolog felvetődött arról, hogy nekem honnan van a pénzem, ami ugye elég átlátható. Remélem, hogy ezek az ellenzéki orgánumok hasonló elánnal fognak részt venni annak a felderítésében, hogy ezek a számozott sorjegyű fontok hogy kerültek ebbe a számlába. Az, amit előadtak, mint mese, az egy rossz szó, óhéber duma.

De az ellenzéki politikának, amelyik végül is a kormány megdöntésére, kormányváltásra tör, érdeke, hogy ez kiderüljön?

Igen.

Miért?

Azért érdeke, mert azok az emberek, akik ezt csinálták, valójában folyamatosan a háttérben, az árnyak világában tudják, mit kell tenni, tudják, ki mit fog finanszírozni, tudják, ki a megfelelő, ki nem és folyamatosan bukás a vége. Egyszer ők is vállalhatnának felelősséget és lehet, hogy ennek az egyszernek a történelmi pillanata most érkezett el.

Tudja, hogy kik ezek az emberek, ha nem a főpolgármester? Tehát ha nem Karácsony Gergely gyűjti a ládákba a sorszámozott fontot, akkor kik?

Olyan emberek, akik Bajnai Gordonhoz és köréhez tartoznak.

Ennél pontosabban körül tudja őket írni?

Nem szeretném.

Miért nem?

Mert azt gondolom, hogy nem az én szerepem, hogy ebbe a világosságot elhozzam, én csak reménykedem, hogy az eljön, de szerintem ez már elegendő, hogy ez a korábbi miniszterelnök és a hozzá kapcsolódó kör.

A következő főpolgármester-választásban ez a kérdés döntő súlyú lehet, vagy addigra elfelejtjük, mert jönnek más botrányok, akár kormány-, akár ellenzéki oldalról?

Nem tudok erre válaszolni. Én arra tudok válaszolni, hogy az LMP közössége szerint nem megfelelő magyarázat az, hogy mikroadományokból adták.

Ha az LMP-nek az Európai Parlamentben a zöldekkel is vannak belső vitáik, milyen külkapcsolataik vannak?

Van az európai Zöld Párt, amelyben minden európai zöldpárt benne van, ott van, amiben egyetértünk, van, amiben nem.

Ügyek mentén megtárgyalják, hogy mit mondjunk a következő alkalommal az akkumulátorról, mit mondjunk az atomenergiáról?

Így. Vannak különböző megbeszélések, ott vannak napirendek, hogy mi a véleményünk az akkumulátorról, az Európát sújtó inflációról, a Von der Leyen-bizottságról, arról, hogy most a klímabiztos egy olyan ember lesz például, aki a Shellnek dolgozott korábban. Erről, mondjuk, a zöldek, egységesen, minket is beleértve, azt gondolják, hogy viccnek, mondjuk, jó, vagy inkább már annak sem. Ilyen kérdésekről beszélünk.

Mire lehet jutni az Európai Parlamentben, amelynek a szerkezete marad nagy valószínűséggel, de az összetétele nagy valószínűséggel nem?

Alapvető változások lesznek az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament mégiscsak beleszól abba, hogy ki lesz az Európai Bizottság elnöke például. Szerintem azok a pártok és képviselőkre, akik megszavazták a Von der Leyen-bizottságot, ne szavazzanak már a magyar szavazók. Ebben benne van a Fidesz. Legalább olyan embereket kéne ott megválasztani, akiknek ambíciójuk van arra, hogy megnyerjék az európai polgárok bizalmát.

Mivel lehet az európai polgárok bizalmát megnyerni, amikor sokak szerint olyan nincs is, hogy európai polgár, csak nemzetek polgárai vannak?

Vannak dolgok, amiket csináltak és jók, hogy jót is mondjak. Az Interrail program a fiataloknak jó, hogy nincs roaming, az európai parlamenti kezdeményezésből lett, tök jó dolog. Vannak ilyen dolgok, csak ezeket túlharsogják a belpolitikai indíttatású, ideológiai hülyeségeikkel, hogy a férfiak szülnek, és akkor nem beszélünk arról, hogy nagyon jó, legyen központi európai, például vasúthálózat, ebben lehet föderálisabb dolog és ne tehesse meg azt, mondjuk, az osztrák államvasút, hogy levágja a magyar vonatokat.

Jó, de ha nem tudjuk tartani a menetrendet hazánk területén…

Ne beszéljünk ennek részleteiről, mert nem értek hozzá.

Akkor nincs más választásom.

Én csak azt akartam mondani, hogy vannak olyan dolgok, amiben van előrelépés. Van egy Margrethe Vestager nevű biztos, aki adóügyekkel foglalkozik, öt éve Don Quijote-i küzdelmet folytat azért, hogy a Google legalább valamilyen módon hozzájáruljon az Európai Unióban keresett pénzből az európai uniós tagországok költségvetéséhez. Ez is egy tök jó dolog, csak ezeket túlharsogják a hülyeségekkel.

Európai minimumadó ötlete? Azt a zöldek támogatják?

Támogatják, mi is támogatjuk, van értelme, a lefelé tartó adóverseny ellen hat, ezért van értelme, nincs realitása.

Az európai minimálbér ötletét támogatják? Ezzel volt magyar párt, amelyik kampányolt.

Az európai minimálbér, ez a DK-nak a kampányszlogene volt, és akkor Dobrev Klára elmondta, hogy ez már majdnem megvalósul, mert az Európai Parlament tényleg megszavazta. Az a kérdésem, hogy ennek volt-e valami konkrét hatása a világra? Válasz: nem. Nem lesz európai minimálbér, mert nem lehet effektív ugyanannyi a minimálbér Magyarországon, mint Ausztriában, mert ha így lenne, akkor az egy olyan gazdasági problémát okozna, amit utána nem lehetne orvosolni. Közelíteni kell a béreket.

Viszont kiváló szlogen volt.

Nagyon jó szlogen.

Mind a mai napig emlékszünk rá.

Nagyon jó szlogen volt.

Az LMP csinál ilyen kiváló szlogeneket?

Remélem, nekünk is lesz ilyen kiváló szlogenünk, de az, aki azt mondja, hogy európai minimálbér lesz úgy, ahogy az emberek értik, szintén hazudik.