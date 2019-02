Csak a fürdőszobáért versenyeznek egymással a Liu testvérek

A szokásostól eltérően tegeződünk. Ti szinte mindenkivel tegeződtök, ugye?

LIU SHAOLIN SÁNDOR: Elég laza srácok vagyunk, igyekszünk mindenkivel tegeződni, persze, ha találkozunk idősebb úriemberekkel, vagy hölgyekkel, akkor általában mi is magázódni szoktunk.

Gyakran állítanak meg titeket az utcán?

LIU SHAOANG: Egyre többen felismernek minket az utcán, nagyon megtisztelő, hogy értékelik a sporteredményeinket. Szívesen megállunk egy közös képre, aláírunk egy-egy papírt vagy egy képet. Ezért küzdöttünk, hogy tényleg minket is megismerjenek, szóval nagyon örülünk neki.

Van valamilyen trükk arra, hogy észrevétlenek legyetek a városban?

LIU SHAOLIN SÁNDOR: Ázsiában úgy szoktak elbújni az emberek, hogy felveszik a kapucnijukat, és egy maszkot is. Itthon elég hülyén néznénk ki, és igazából nem is szeretnénk elbújni. Tényleg mindenkivel leállunk beszélgetni öt percre, tíz percre, elmeséljük mindenkinek nagyon szívesen az életünket, hogyan jutottunk el a sikerekhez.

Meg mernek titeket állítani?

LIU SHAOANG: Itthon sokan megismernek, de még nem mernek annyira idejönni, inkább Ázsiában jellemző ez.

Az Aranypengék című könyvben az is áll, hogy Kínában nem is feltétlenül tudja mindenki, hogy bennetek kínai vér is van.

LIU SHAOANG: Az ázsiaiak azt látják, hogy európai beütésű emberek vagyunk. Itthon viszont látják, hogy van egy kis ázsiai vérünk. Kint abszolút európaiként tekintenek ránk.

Ez mennyire előny ott?

LIU SHAOANG: Hát nem hiszem, hogy ez hátrány.

LIU SHAOLIN SÁNDOR: Attól függ, miben.

Miben előny?

LIU SHAOANG: Ha a modellkedést nézzük, akkor nyilván pozitív, hiszen nagyon szeretik így az arcunkat.

LIU SHAOLIN SÁNDOR: Ha a lányokat nézzük, akkor abszolúte előny.

Ott népszerűbbek az európaiak?

LIU SHAOLIN SÁNDOR: Igen, még a félvéreket is nagyon-nagyon szeretik.

És örülnek, büszkék rátok akkor?

LIU SHAOLIN SÁNDOR: Nagyon örülnek, most a Magyarországon lévő kínai társaság is gratulált Az Év Sportolója díjhoz. Most már a budapesti versenyekre szervezik a csoportokat, jönnek és szurkolnak nekünk.

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Vincent Jannink