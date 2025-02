Új fokozatba kapcsolt az újautó-piac

Múlt évben voltak ugyan mínuszos és pluszos hónapok, összességében emelkedéssel zárta az évet az újautó-piac. A Datahouse legfrissebb adatai szerint több mint 9 ezer új autót helyeztek forgalomban az év első hónapjában, ez 13 százalékos többletet jelent éves szinten, 2022 januárjához viszonyítva majdnem 10 százalékos a növekedés - írja a totalcar.hu.

A lap hozzáteszi, ezek a számok nem tartalmazzák a reexport torzító hatását. Fontos továbbá, hogy a mostani, kilencezer feletti darabszám a járvány előtti szinttől még jócskán elmarad, akkor ugyanis 11 ezer felett volt a piac.

A januári növekedés érdekes abból a szempontból, hogy a KSH szerint drágultak az új autók, éves szinten több mint 5 százalékkal.

Ez egyrészt a forint gyengülésével magyarázható, hiszen az MNB hivatalos árfolyam-statisztikája szerint idén januárban átlagosan 408 forintba került az euró, ami majdnem 6 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A lap azt is hozzáteszi, hogy a Datahouse adatai a fogalomba helyezésekről szól, így olyan autók is szerepelhetnek a kimutatásban, amiket már tavaly megrendeltek és kifizettek.

Márkák tekintetében a Suzuki vitte a prímet, nem sokkal volt mögötte lemaradva a Toyota és a Škoda:

Suzuki - 1167 db, Toyota - 1064 db, Škoda - 1020 db, Ford - 722 db, Volkswagen - 704 db, Kia - 650 db, BMW - 453 db, Mercedes - 406 db, Nissan - 363 db, Hyundai - 312 db.

A lap hozzáteszi, az első tíz helyezett közül a Toyotán és a Hyundaion kívül mindenki emelkedést produkált. Kiemelkedő a Ford, a Kia, a Volkswagen és a Nissan eredménye, ezek a márkák bőven az átlag felett teljesítettek.

Konkrét autómodellek tekintetében a Suzuki S-Cross továbbra is a legkelendőbb autó a piacon. Megelőzi a Octaviát és a márkatárs Vitarát. A Ford jó szereplése a Tourneo teljesítményével is magyarázható. Szintén jól szerepelt a Kia Sportage és a Golf is.