Szijjártó Péter: ennél jobb ajánlatot még senki adott nekünk

Múlt héten kétéves mélypontra gyengült a forint, és ezt a hetet is itt kezdi, korán reggel 414 körül mozgott az euró, azóta pedig új kétéves mélypontra gyengült a forint és 415 fölé ment az árfolyam. A dollárral szemben is jelentős gyengülést látunk napközben. Még lehet némi hatása a Moody's múlt heti döntésének, amelyben a hitelminősítő rontotta Magyarország kilátásait, valamint a francia kormányválság miatt az euróra helyeződő nyomás is kedvezőtlenül érinti a forintot. A héten fontos események következnek, amelyek szintén piacmozgató hatásúak lehetnek. Jövő héten tartjuk az idei utolsó klubunkat, amelyen szóba kerül a forintárfolyam várható alakulása is.