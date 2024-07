A túlárazott ingatlanok is megtalálják néha az új gazdájukat

Az eladói túlárazás nem új jelenség az ingatlanpiacon Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője szerint, már évtizedek óta jellemzi az ingatlankínálatot. Mint elmondta, az eladók mindig magasabbra pozicionálják kezdetben az ingatlanuk árát, és az árat csökkentve jutnak el ahhoz a végleges árhoz, amit a vevők hajlandók megfizetni. Ennek a közgazdasági háttere az úgynevezett holland licit, ezt általában akkor alkalmazzák a piacokon, amikor egy adott terméket kell csak értékesíteni, és a legmagasabb vételárat próbálják az eladók kiharcolni a vevők sokaságától.

Az ingatlanpiacon ez azért sem volt eddig nagy probléma, mert 2015 és 2022 között éves szinten a nagyvárosokban és a fővárosban 20-25 százalékkal drágultak az ingatlanok.

"Ez azért nem okozott feltűnő jelenséget, mert hiába hirdette meg valaki a piacinál magasabb áron az ingatlanát, a piaci árszint nagyon hamar utolérte. Most viszont sokkal lassabb a tempó az ingatlanpiacon, az elmúlt egy évben mindössze 4-5 százalékkal drágultak az ingatlanok, és ilyenkor ha valaki a piaci árnál jóval magasabban hirdeti meg az ingatlanát, az egyből feltűnő lehet a vevők számára. Ilyenkor nem azt az ingatlant keressük meg először, amelyet túlárazottan hirdetnek meg a tulajdonosok, hanem azt, amely a piaci árszinthez közelebb van" – ecsetelte Balogh László.

A túlárazás általános jelenség,

nincs kifejezetten olyan típus, amelynél jelentkezne a túlárazás, ráadásul a szakértő szerint érzelmi összetevője is van, a legtöbb eladó nem tud "külső szemmel" nézni az ingatlanára, a sok szép emlék vagy a hosszú eltöltött idő nehézzé is tenné ezt. "Akik viszont bátrabban árazzák a piacinál magasabban az ingatlanokat, nagyobb sikerrel járhatnak az olyan területeken, ahol amúgy pörgősebb az ingatlanpiac" – magyarázat az ingatlanszakértő.

Így Magyarországon is vannak olyan szigetek, ahol az átlagosnál nagyobb az ingatlanok árnövekedése, ezek közé tartozik a Debrecent is magában foglaló észak-alföldi régió, vagy éppen a Szegedet is lefedő dél-alföldi. Ezeknek a nagyvárosoknak a környezetében főként az ipari beruházásoknak köszönhetően még mindig jobban pörög az ingatlanpiac, mint a fővárosban, és ilyenkor egy magasabb áron meghirdetett ingatlan is hamarabb talál vevőre, mint egy olyan területen, ahol nem annyira nagy a "pörgés".

Az,

hogy ki mennyire árazza túl az ingatlanát valaki, ez nagymértékben attól is függ, hogy mennyire komoly az eladási szándék.

"Ha valaki csak próba szerencse alapon hirdeti meg eladásra az ingatlanát magas áron, az tipikusan nem az a hozzáállás, ami komoly eladási szándékot tükröz, és ez az úgymond komolytalan eladási ár nem is eredményez sikeres tranzakciót. Ha viszont valaki az élethelyzeténél fogva eltökélt abban, hogy például továbbköltözzön, tehát a meglévő otthona eladásából befolyó pénzt beforgassa a következő otthonába, akkor már sokkal inkább hajlandó a piaci árhoz közelebb árazni, és akár 3-4 százalékos prémiumot is magában foglal a hirdetési ár, amit azért is tesznek az eladók, hogy legyen miből alkudni. Ez országosan átlagosan 5-6 százalék, de a kisebb településeken az átlagos alkupozíció akár 8-9 százalék is lehet. Ám mivel minden ingatlan más és más, ezért az alkupozíciók is nagy szórást mutatnak. Egy új építésű ingatlan esetében például a vételárból szinte bizonyosan nem lehet egy fillért sem alkudni. Ott esetleg azt lehet megbeszélni a beruházóval, hogy milyen extrákat tud az adott vételár mellé felmutatni, ha adott esetben nehezebben megy az eladás az új építésű ingatlant értékesítők számára" – figyelmeztetett Balogh László.