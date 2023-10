Bukják az egyik speciális üzemanyagot a személyautók

aréna Hortobágyi Cirill a béketeremtésről, egymás meghallgatásáról és a mindenszentek fontosságáról

Mindenkinek megvan az a lehetősége, hogy a világnak azt a pici részét, ahol ő él, ideálisabban rendezze be. A béke is olyan téma, amiről nem kívülről várhatjuk, hogy megoldódik – mondta Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát az InfoRádió Aréna című műsorában. A közelgő ünnep kapcsán beszélt mindenszentek ünnepének és a Halottak napja hátteréről, születéséről is.