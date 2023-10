Elemző: többletes a szeptemberi költségvetés, de egy fontos tényező hiányzik

A Pénzügyminisztérium október 9-én hozta nyilvánosságra az előzetes szeptemberi államháztartási adatokat, amelyből kiderült, hogy ebben a hónapban csaknem 34 milliárd forint többlet jött össze a költségvetésben.

"A most publikált részletes adatok szerint ez továbbra sem az áfabevételeknek megugrásának volt köszönhető, a magas infláció és a reáljövedelem-csökkenés miatt ugyanis továbbra is szenved a fogyasztás, és így az áfabevételek is elmaradásban vannak" – összegezett Csiki Gergely, a Portfolio elemzője.

"Elsősorban mindig az áfa volt a ludas abban, hogy a bevételek elmaradtak időarányosan a tervezettől,

még a tavalyi évhez képest is, miközben a jövedéki adó 14 százalékkal növekedett. A lakosság befizetései 12 százalékkal, ezen belül a személyi jövedelemadó 16 százalékkal növekedett. Mintha azt látnánk a foglalkoztatottságban és bizonyos egyéb bevételekben, hogy a gazdaság helyreállásának előzetes jelei mutatkoznának, viszont a fogyasztás helyreállása még várat magára" – nyilatkozott az elemző.

Csiki Gergely azt mondta: bár a mostani szeptemberi többlet a korábbi évekkel szemben kedvező, de a korábbi folyamatok miatt január óta a központi költségvetés összességében több mint 3266 milliárd forintos hiányt halmozott fel.

"Összességében a költségvetés állapotában nem jelent lényegi változást. Minimálisan javított a kumulált egyenlegen, de így is jelentős túlszaladásban van a költségvetés. Annyi történt, hogy most szeptemberben nem romlottak tovább a folyamatok, és a kormány is azt várja, hogy a költségvetés tovább növekszik-e. Nem véletlen, hogy idén 5,2 százalékra emelte a költségvetés hiánycélját a korábbi 3,9 százalékról" - fűzte hozzá.

Az elemző elmondta: miközben az áfabevételek gyengén teljesültek, addig a bevételi oldalán voltak olyan tételek, amelyek húzni tudtak.

Ezek közé tartoznak az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek, valamint az egyes különadókból, így a kiskereskedelmi különadóból, a távközlési vagy a biztosítási adóból származó bevételek. Szintén látványos volt a lakosság befizetéseinek emelkedése és a járulékbevételek növekedése. Az szja-bevételek például ebben a hónapban 16 százalékkal 314 milliárd forintra emelkedtek.