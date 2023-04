Hétfőtől sokaknak megfeleződnek az energiadíjai

A tájékoztatás szerint az érintett cégek költségeinek nagyarányú mérséklése elősegíti gazdaságos működésüket a szankciós energiaválságban.

Egy másik kormánydöntés alapján, szintén május elsejétől az MVM Csoport kevesebb mint felére csökkenti Váltó fix tarifáit a gázszolgáltatásban mintegy 14 ezer, az áramellátásban közel 17 ezer nem lakossági ügyfele számára.

Emlékeztettek: tavaly augusztusban a kormány az egyetemes szolgáltatásban tartott több mint 180 ezer mikrovállalkozást működőképességük megőrzése érdekében. A legfeljebb 10 főt foglalkoztató, és legfeljebb 2 millió euró árbevételű cégek a családoknál követett gyakorlat mintájára a 4606 kilowattórás sávhatáruk alatt és felett eltérő áron kapják a villamos energiát. Az átlagfogyasztást meghaladó felhasználás esetén május elsejétől áramáraik a lakossági piaci ár szintjére,

az eddigi kilowattóránként 165 forintról 70 forintra csökkennek.

A rezsivédett szintig 58 forintos tarifával együtt az érintett cégek kiadásai jelentős mértékben mérséklődnek – hívta fel a figyelmet a tárca.

Kiemelték: a nemzeti energiavállalat 2022–2023 fordulóján a Váltó fix tarifák bevezetésével segítette a megoldatlan ellátási helyzetű nem lakossági ügyfeleit. A korábban egyetemes szolgáltatásban vagy végső menedékesként ellátott cégek és intézmények a konstrukciónak köszönhetően 2023 eleje óta sem maradtak energia nélkül.

Az MVM Next mintegy 17 ezer üzleti partnere vételezhetett így az elmúlt hónapokban is zavartalanul áramot, és közel 14 ezer gázt. Nagyjából kétharmaduk gazdasági társaság, a legtöbben a kereskedelem, építőipar, feldolgozóipar, turizmus-vendéglátás ágazatokat erősítik – ismertette a minisztérium.

A kormány döntése nyomán az MVM Next május elsejétől jelentősen olcsóbban biztosítja a villamos energiát és a földgázt e körbe tartozó partnereinek. A szolgáltatási jogviszony létrejöttekor rögzítettekhez képest az áramdíjuk 59 százalékkal, kilowattóránként 196 forintról 80 forintra, egy megajoule gáz díja pedig 52 százalékkal, 21 forintról 10 forintra csökken. A járulékos költségek ezen felül jelentkeznek, mértékük nem változik.

Az árváltozásban érintetteket a vállalat a napokban közvetlen megkeresésben, postai úton tájékoztatta az új feltételekről.

A közleményben kitértek arra is, hogy a kormány az átlagfogyasztásig fenntartott rezsicsökkentéssel védi a magyar családokat, az Európai Unió legalacsonyabb gáz- és áramárait biztosítva számukra. Tíz célzott intézkedéssel segíti a hazai vállalkozásokat is a munkahelyek megtartásában, például vissza nem térítendő támogatásokkal ösztönzi az energiahatékonyságot javító korszerűsítéseket a Gyármentő Program vagy a kis- és középvállalkozások energiatámogatása. Az Energiaügyi Minisztérium folyamatosan keresi a megoldásokat arra, hogy a nemzetközi energiaválság okozta terheket a nem lakossági fogyasztók esetében is enyhítse. A korlátozott anyagi mozgástérrel rendelkező cégek, intézmények számára energiaáraik sokkal alacsonyabb szintre szállítása ismét létfontosságú segítséget jelent – szögezte le az EM.

Nyitókép: Torsten Asmus/Getty Images