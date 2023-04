Jön az egységes víz- és csatornadíj – itt az első számítás

Gulyás Gergely a Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány egységesítené a víz- és csatornadíjakat. A Világgazdaság annak járt utána, hogy milyen változásokra lehet számítani, és hogyan alakulhat az új tarifa.

Ha a kormány továbbra is minél alacsonyabban akarja tartani a háztartási tarifákat, akkor a nem lakossági felhasználók szintén hatósági díjait kell jobban emelnie. Ha viszont egyúttal szigorítana a hatósági víz- és szennyvízdíjakra való jogosultságon is, akkor esélyes lehet egy átlagfogyasztáshoz tartozó mennyiség megjelölése is, ahogyan az a földgáz és a villamos energia esetében történt - írja a lap.

Bár a lakossági tarifák nagysága között többszörösek az eltérések – többnyire

még a legmagasabbnak számító, 500 forint feletti köbméterenkénti díj sem nagyobb egy gombóc fagylalt áránál

– hívták fel a figyelmet szakmai körök hozzátéve: a fajlagos csatornadíj ennél magasabb, de nagyobbak a szennyvízkezelés költségei is. A források szerint a szennyvíztelepek létesítése drága, az üzemeltetésük energiaigényes, miközben e létesítmények a tisztítás révén környezetvédelmi, esetenként megújulóenergia-hasznosító feladatot is ellátnak. Az ágazatban extra kiadás emellett a szippantott szennyvíz szállítása.

A cikk szerint már az sokat segítene a kiadások és bevételek helyretételében, ha az országos átlagos vízdíjat az alacsonynak számító 218 forintos budapesti szint körül határoznák meg. Van ugyanis olyan település, amelyen csak 87 forint számlázható ki köbméterenként, ugyanakkor még a budapesti árszint országossá tételével is tovább nőne a budapestinél most magasabb tarifával dolgozó szolgáltatók vesztesége.

Ráadásul a víziközmű-szolgáltatásban az alapdíj sem egységes, sőt van olyan település, ahol nincs is. Miközben a víziközmű-szolgáltatóknak akkor is keletkeznek kiadásaik, amikor az adott ügyfeleik éppen nem vételeznek vizet, vagy nem juttatnak szennyvizet a hálózatba. „Az egységesítésből adódó díjemelés sok víziközműcéget húzna ki a kátyúból, és előrevetítené egy fenntartható szolgáltatás működését” – közölte a lappal egy piaci szereplő. A forrás szerint nem remélhető akkora díjemelés, amely mellett ne maradnának még veszteséges cégek, ha azonban egy önfenntartó víziközmű-ágazat létrehozása a cél, ahhoz mindenképpen magasabb tarifákra lesz szükség.

