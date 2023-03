Távolodik a 600 forintos benzinár

Pénteken a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változik: a 95-ös benzinért két forinttal fizetnek majd többet a benzinkutak, a gázolaj ára pedig ugyanennyivel csökken. Elképzelhető, hogy ez a változás a kiskereskedelmi árakban is megjelenik, de ugyanígy az is, hogy a kútüzemeltetők ennyiért inkább nem állnak neki az átárazásnak.

A holtankoljak.hu számítása szerint így alakulnak aaz átalgárak:

95-ös benzin átlagára jelenleg: 605 Ft/liter

95-ös benzin átlagára péntektől várhatóan: 607 Ft/liter

Gázolaj átlagára jelenleg: 622 Ft/liter

Gázolaj átlagára péntektől várhatóan: 620 Ft/liter

Néhány kúton már 600 forint alatt van a benzin ára, legutóbb 2022. április elsején volt 590 forint a benzin átlagára. A csúcs 802 forint volt 2022 júniusában, a gázolaj literenkénti ára ekkor 821 forint volt.

Nyitókép: Lightspruch/Getty Images