Itt az új lehetség: jön a bolti készpénzfelvétel, ráadásul ingyen

Bár hazánkban is egyre inkább a készpénzmentes megoldások kerülnek előtérbe, vannak helyzetek, amikor a kártyás fizetés helyett ma is a bankókért kell nyúlni. Ezen felül bizalmatlanságból, megszokásból és számos egyéb okból is sokan ragaszkodhatnak még a készpénzes fizetéshez, nekik pedig fontos, hogy mennyibe is kerül hozzájutnunk a fizikai fizetőeszközhöz. Jó hír, hogy adott esetben semennyibe, ugyanis hazánkban 2014 óta minden fizetési számlával rendelkező bankoló havonta összesen legfeljebb 150 ezer forintig díjmentesen juthat készpénzhez bármelyik magyarországi ATM-ből.

Üröm az örömben, hogy maximum havi két tranzakcióig juthatunk hozzá díjmentesen, a kedvezmény pedig a bankszámlánkhoz tartozik, ezért több bankkártya esetén is marad a plafon, ráadásul ha több számlát vezetünk, azok közül is csak az egyikhez igényelhetjük. 2023-ra pedig maga az összeghatár is sokaknak karcsúnak tűnhet már, efölött pedig az esetek jó részében tranzakciós díjjal kell számolnunk – írja a Pénzcentrum, jelezve: a gyorsan kimeríthető limitekre több pénzintézetnél is van alternatíva.

Az államilag garantált lehetőség egyik legfőbb vonzereje, hogy az ország bármelyik bankautomatájából díjmentesen férhetünk hozzá a készpénzhez, kiváltképp annak fényében, hogy az MNB adatai szerint 2019 óta folyamatosan csökken az ATM-ek száma. Ráadásul harmaduk Budapesten működik, 20 százalékuk megyeszékhelyeken és csak kevesebb, mint a fele oszlik el a kisebb települések között. Egy új szabály értelmében azonban február 1-jétől a bankok által üzemeltetendő ATM-ek mennyisége már az általuk kibocsátott, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező bankkártyák mennyiségétől kell függenie.

Az idei év újdonsága lehet a bolti pénzfelvétel

A Pénzcentrum arra is felhívja a figyelmet, hogy az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága múlt év decemberében arról döntött, hogy

havonta két alkalommal, összesen legfeljebb negyvenezer forint értékben díjmentesen lehet készpénzt átvenni kártyás fizetés esetén kereskedőktől is.

Az úgynevezett cashback szolgáltatást ösztökélő módosítás értelmében havi két alkalommal, összesen 40 ezer forintos összeghatárig a pénzforgalmi szolgáltató nem számíthat fel díjat az igényelt pénzünkért. A tranzakciót úgy kell elképzelnünk, hogy fizetés után megkérhetjük a pénztárost, hogy vegyen fel készpénzt nekünk a bankszámlánkról, amit helyben meg is kapunk tőle.

A gazdasági lap szerint az egyetlen probléma a dolog bevezetésével lehet, hiszen a legtöbb üzletnél még nincsen cashback szolgáltatás. A módosítás érvénybe lépése előtt egyetlen láncnál, a Pennynél létezik hasonló. A többi hazai diszkont számára teljesen újdonság lehet a vásárláshoz kötött bolti készpénzfelvétel. Ráadásul nemcsak elfogadói, hanem kártyakibocsátói oldalról is fejlesztések előzhetik még meg az új lehetőség tényleges és széles körű alkalmazását, így valószínűleg az a gyakorlatban legelőbb 2023 második felére terjedhet el.

