Brutálisan sok ársapkás termék fogyott - adatok

A 24.hu-nak a NielsenIQ nevű cég végzett elemzést.

A legtöbb árstopos terméket tavaly áprilisban vásárolták a fogyasztók, akkor az előző évihez képest

80 százalékkal több napraforgóolajat,

83 százalékkal több kristálycukrot és

85 százalékkal több 2,8%-os UHT tejet vettek,

tehát majdnem az előző évi mennyiség dupláját. Aztán az árstopos tej júliusi forgalma ezt is túlszárnyalta, majdnem 140 százalékos plusszal.

2022. február és december között a búzafinomliszt forgalma 14 százalékkal, a kristálycukoré 27 százalékkal, míg a napraforgóolajé 22 százalékkal nőtt 2021 azonos időszakához viszonyítva, a teljes hazai kiskereskedelmi forgalmat vizsgálva.

A 2,8%-os tartós tejből február és december között 82 százalékkal többet vettek. A többi típusú tej forgalma ezzel párhuzamosan folyamatosan csökkent.

A teljes tej kategória mennyiségbeli eladása így még összességében is 3 százalékkal mérséklődött.

Az árstopos friss húsoknál általánosságban inkább csökkenés tapasztalható a kilogrammban mért vásárlási mennyiségben, a csirkemell forgalma például 7 százalékkal csökkent, a sertéscombé 1 százalékkal. A kivételt a trend alól a csirkefarhát 8 százalékos forgalombővülése jelenti.

A tojás november-decemberben egyelőre nem mutat látványos bővülést, így az árstop ellenére is 12 százalékkal elmaradt darabeladásban az előző év azonos hónapjaihoz képest. Figyelembe véve, hogy 2021. november-decemberhez képest még erre a kisebb mennyiségre is összesen 70 százalékkal többet költöttünk, talán mindez nem is annyira meglepő – jegyezték meg a kutatás készítői.

Nyitókép: Infostart