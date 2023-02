Mészáros Lajos: újabb mérföldkő a Dunaferr megmentésében, de még új tulajdonos kell

"Azt ígértem: mindent megteszek annak érdekében, hogy a Dunaferr stabil munkáltató legyen, hiszen több tízezer emberről van szó. Márpedig ha ennyi munkahelyet fenyeget veszély, akkor az óriási szociális katasztrófához vezethet a térségben" – mondta Mészáros Lajos.

Szeptember óta folynak a tárgyalások, és a képviselő felidézte, Orbán Viktor miniszterelnök megígérte, hogy megvizsgálja, mit tehet a kormány a Dunaferr megmentése érdekében, majd decemberben ki is neveztek egy felszámoló biztost.

Így a menedzsmentjogok gyakorlásával megkezdődhetett a vagyonmegóvás és a Dunaferr működésének fenntartása.

A térség országgyűlési képviselője nagyon fontosnak nevezte, hogy a felszámolási időszak alatt is működjön a gyár, az embereknek megmaradjon a munkahelye és kapjanak fizetést.

Mészáros Lajos szerint nagyon fontos mérföldkő volt, amikor sikerült biztosítani azoknak a gyáregységeknek a működését, amelyek leállása akár katasztrófát is okozhat. Most már stabilan kap áramot a cég, illetve az utolsó pillanatban a szénbeszállítást is sikerült biztosítani, így már nem kell attól tartani, hogy tönkremegy a kokszolómű – hangsúlyozta a parlamenti képviselő.

Következő mérföldkőnek Mészáros Lajos azt tartja, hogy az állam garanciát vállalt hathavi bér kifizetésére, ami nem kis összeg, több mint 16 milliárd forint. Ugyancsak az elmúlt hónapok fontos eseménye volt – közölte Mészáros Lajos –, hogy bérmunkaszerződést kötöttek a brit Liberty Steellel. Ennek eredményeként elindult a kettes kohó felfűtése és kokszolómű is már nagyobb teljesítménnyel működik. Amint pedig megtörténik az első csapolás és lesz elegendő minőségű és mennyiségű vas az acélgyártáshoz, akkor beindulhat a hengermű is, illetve felfuthat a további feldolgozás.

A kormánypárti képviselő reményét fejezte ki, hogy hamarosan olyan új tulajdonosa lesz a Dunaferrnek aki hosszú távon is biztosítani tudja a gyár működését. Szerinte az is nagyon fontos, hogy megvalósuljon a Dunaferr zöld átállása, mert a cég por- és szén-dioxid-kibocsátása nagyon megkeseríti a városlakók életét. Az előző menedzsment ugyanis erre nem sok hangsúlyt fektetett, kikapcsolta a szűrőket – tette hozzá.

Mészáros Lajos úgy véli, a kormány által garantált féléves bérfizetés kijelöl egy időszakot, amely alatt sok minden történhet. A cél azonban az, hogy ennek végére stabil tulajdonosa legyen a Dunaferrnek.

