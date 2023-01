Elárulták, mekkora kárt okozott a benzinársapka

„A hatósági árakat minden szempontból egészségtelennek tartom. Mindazonáltal most az állam a szabályozott tarifák okozta veszteséget szinte teljes egészében az iparágra terhelte. Ennek mértéke gyors számításaim szerint a félezermilliárd forintot közelíti” – nyilatkozta a Népszavának Grád Ottó.

Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint hatósági üzemanyagárak mellett nem működhetnek gazdaságosan a hazai benzinkutak. A kicsiket pedig az ársapkák kifejezett csődközelbe sodorták.

A szakember, aki rendszeresen nyiltakozik az InfoRádiónak is, arról is beszélt, hogy "a hatósági árak – alaptörvény-sértő módon – eleve egyik piaci szereplőnek sem biztosítottak nyereséget. Így az importőrök értelemszerűen elálltak a behozataltól. A kiesés pótlását önként magára vállaló Molnak is több százmilliárdos vesztesége keletkezett".

Nyitókép: Örsi Gergely/Facebook