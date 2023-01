Dübörög a benzinturizmus: minden szomszédunknál olcsóbban lehet tankolni

Beindult az úgynevezett negatív benzinturizmus, ami azt jelenti, hogy a határ mellett élők közül egyre többen tankolnak külföldön. Romániában akár 110-130 forintot is lehet spórolni literenként, és nem csak a benzinen. A határ menti Kübekháza polgármestere már a nagybevásárlását is ott intézi, ezzel akár 30 ezer forintot is spórolhat havonta - írja az rtl.hu.

Ha valaki a határ közvetlen közelében lakik, és csaknem üres tankkal, és teletankolja, akkor 5-6 ezer forintnyi megtakarítást tud elérni – mondta egy magyar tankoló a portálnak.

A horvátországi benzinkutakon – 400 forintos euróval számolva – a 95-ös benzin literenként 118, a gázolaj 122 forinttal olcsóbb, mint Magyarországon.

Romániában a benzinen 100, a gázolajon akár 110 forintot is spórolhat literenként, aki ott tankol. Szlovákiában a 95-ös benzin körülbelül ötven, a gázolaj hatvan forinttal olcsóbb, de még Ausztriában is kevesebbet kell fizetni, mint idehaza.

KAPCSOLÓDÓ Elárulták, mekkora kárt okozott a benzinársapka 500 milliárd forintba került az üzemanyag-forgalmazóknak a benzin hatósági ára – ezt Grád Ottó, Magyar Ásványolaj...

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint az árak nem azért magasak Magyarországon, mert a benzinkutak kompenzálni szeretnék az ársapka miatti veszteségeiket.

Grád Ottó főként az extra magas általános forgalmi adót okolta,

aminél nincs nagyobb az Európai Unióban.

Szerdától a benzinkutakon árcsökkenés várható a holtankoljak.net szerint. A benzin literenként 12 forinttal, a gázolaj 10-zel lehet olcsóbb.

Nyitókép: Unsplash.com