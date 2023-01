Több ponton változott a Versenytörvény január elsejével

2023. január 1-jétől elejével több ponton változott a hazai Versenytörvény.

A módosulások egyrészt új lehetőséget adnak a versenyhatóság elnökének ahhoz, hogy feltételezett jogsértés esetén egyes esetekben megelőző jelleggel, felszólító levélben ismertesse a hatóság aggályait az érintett vállalkozásokkal. A felszólító levél – úgynevezett „soft law” eszközként – a fokozatosság elve alapján segítheti a cégeket a kifogásolható piaci magatartás felülvizsgálatában és módosításában, rugalmas lehetőséget biztosítva a gyanítható versenyproblémák önkéntes orvoslására. Ezáltal pedig elkerülve a versenyfelügyeleti eljárással járó időt és terheket mind a hatóság, mind a vállalkozások részéről.

Ez a felszólító levél tehát egy figyelmeztetés, ha a GVH olyan piaci magatartást tapasztal, ami feltételezi a jogsértést

- emelte ki az InfoRádióban Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.

Változtak az összefonódás-ellenőrzésre vonatkozó egyes részletszabályok és küszöbszámok is. A Versenytörvény előírja, hogy a vállalkozásoknak az összefonódásokat, a fúziókat be kell jelenteniük a GVH-nak, és azt is pontosan meghatározza, hogy milyen árbevételi küszöbszámok (összeghatárok) esetén kell ezt megtenniük. Ez utóbbi - 17 éve változatlan - határokat emelték meg. A módosult küszöbszámok alapján várhatóan 10-15 százalékkal kevesebb tranzakciót kell a GVH-hoz a jövőben bejelenteni, ami nagyban hozzájárul az hazai vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentéséhez.

Emellett a versenyhatóság új jogköröket kapott a november 1-én hatályba lépett, 2023. május 2-tól alkalmazandó digitális piacokról szóló uniós jogszabály (DMA) érvényesítése kapcsán. A versenytörvény alapján a GVH versenyfelügyeleti eljárást indíthat annak megállapítása érdekében, hogy álláspontja szerint

a jelentős piaci hatású digitális platformszolgáltatók – vagyis az úgynevezett kapuőrök – megfelelnek-e az uniós jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek.

Vizsgálata eredményeiről a versenyhatóság jelentést tesz a kötelezettségek érvényesítéséért felelős Európai Bizottságnak.

